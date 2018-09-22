Malatya’da biyometrik fotoğraf yoğunluğu

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Malatya’da da yeni kimlik kartlarına başvurular devam ediyor. Yeni kimlik kartları için istenen biyometrik fotoğraflar ise fotoğrafçı esnafın yüzünü güldürdü.

PARASAL YÜK

Bu durumu olumlu karşılayan fotoğrafçılar, işlerinin hareketli olduğunu belirttiler. Fotoğrafçı Ahmet Gürbüz, düğün sezonunun şimdilerde bittiğini ve fotoğrafçıların her sezon olduğu gibi bu sezon da iyi kazandıklarını dile getirdi. Gürbüz, “Şu sıralar biyometrik fotoğraf çektiren çok oluyor. Zorunlu bir uygulama olduğu için bu bizim işimize geliyor ancak vatandaşa da parasal bir yük oluyor” diye konuştu.