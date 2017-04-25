25 Nisan 2017 Salı

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Malatya’da bağ budama mesaisi

Malatya’da çiftçiler üzüm bağlarında üzüm budama çalışmalarına başladı. Yaklaşık bir hafta önce başlayan çalışmalarda sona doğru gelindi.

25 Nisan 2017 Salı 12:09
Malatya’da bağ budama mesaisi

  Malatya’da üreticiler üzüm bağlarında üzüm budama ve bakım çalışmalarına başladı. Üzümlerin daha etli ve daha bereketli olması için yapılan çalışmalarla birlikte sonbaharda kaliteli bir verimin olması bekleniyor.

ACEMİ ELLERE VERMEYİN
  Bu anlamda yaptıkları budama işlemleri hakkında bilgiler veren Yılmaz Akın, budama işlemi yapılmayan asmaların daha az verimli olduğunu kaydetti. 20 yıldan uzun bir süredir üzüm yetiştiriciliği yaptığını söyleyen ve kaliteli üzümün iyi bir budamadan geçtiğini ifade eden Akın, “Budama yapmak için ilkbahar beklenir ve asmalar yeşillenmeden budamanın gerçekleştirilmesi gerekiyor. Asmaların acemi ellere teslim edilmemesi gerekiyor” sözlerinde bulundu.

ASMAYA ZARAR VERİLMEMELİ
  Öte yandan, üzüm yetiştiricileri budamanın asmayı güçlendirmek için yapıldığını belirtiyorlar. Her sene aynı işlemin gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyen yetiştiriciler, budamanın yapılmasından sonra kesilen dalların asmaya zarar verilmeden toplanması gerektiğini belirtiyorlar. Bu işlemden sonran ise toprağın nefes alması için bazı işlemler yapıldığını belirten yetiştiriciler, temmuz, ağustos aylarında üzümlerin olduğunu, sonbahar aylarında da hasatların olduğunu ifade ediyorlar.  




TAHİR ÖZÇELİK
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