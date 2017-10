Doğanşehir Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Memet Sandal, 2017-2018 av sezonunun başlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Malatya ’nın av haritasına göre Güneydoğu Anadolu Av Bölgesi içerisinde yer aldığını belirten Sandal, “Av sezonun Merkez Av Komisyonu Kararları ile belirlenmiştir. Buna göre 1.grup kuş avı olan Bıldırcın ve Üveyik için 26 Ağustos’ta av sezonu başlamış olup 19 Kasım tarihinde sona erecektir. Yine Kınalı Keklik, Çil Keklik, Kum Kekliği ve memeliler içerisinde yer alan Tavşan avı ise 21 Ekim tarihinde başlayıp 14 Ocak 2018 tarihinde sona erecektir. Tüm avcılarımızın avlanma başlangıç ve bitiş tarihlerini dikkate alarak avlanmaları gerekmektedir. Sürdürülebilir avcılık için yasak avlanma ve belirlenen av limitlerine uymak büyük önem taşır. Av bir doğa sporudur. Biz de bu sporu en güzel ve en sağlık lı yapanlardanız. Amaç av hayvanlarını öldürmek değil, sürdürülebilir avı da sağlamaktadır. Bilindiği gibi sezonundan önce ve sonra avlanmak hem suç, hem de sürdürülebilir av hayvanının neslini tehlikeye düşüren olumsuz bir davranıştır. Unutulmamalıdır ki, avlanmak sadece bizim değil gelecek nesillerinde hakkıdır. Eğer bir avcı, yasaklı olduğu halde avlanma yapar, bu da tespit edilirse çok ağır ceza ödemek durumunda kalır. Biz avcı arkadaşlarımızın bu tür cezalı duruma düşmemeleri için yasaklar konusunda daha dikkatli olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Avlanmak için avcının yasal prosedürlere uyması gerektiğini aktaran Sandal, “Yasal avcılık için avcının, avcılık belgelerine sahip olması gerekmektedir. Bunun için avcılarımızın, tüfek ruhsatlarının yanı sıra avcı eğitimi sonrası aldıkları avcı belgelerine sahip olmaları ve avcı belgelerini her yıl vize ettirmeleri, avlanma izin kartlarını almaları gerekmektedir. Yasal olmayan kaçak avcılık suç olup, ağır cezai müeyyideleri bulunmaktadır. Özellikle gece yapılan far avları son derecede tehlikeli, yanlış ve yasa dışı bir davranıştır. Unutulmamalıdır ki yasal olmayan bu avlanma şekli ile yasal olmayan süre, zaman ve şekillerde yapılan avlanma büyük suç teşkil etmektedir. Bununla ilgili Merkez Av Komisyonu Kararları ile 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunun çok dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Bununla beraber yasal avcıların avlanmaları için her yıl yayımlanan Merkez Av Komisyonu Kararları doğrultusunda ve hazırlanan av haritaları ile ava çık ve yasak bölgeler belirtilmiştir. Bu nedenle avcılarımızın bu kurala uymalarının yanı sıra yöre halkının da bu kurala uymaları gerekmektedir. Zira yasal olan bir sahada avlanan avcıları taciz ederek ‘Burada avlanmak yasaktır, biz karar aldık yasakladık, sizleri bırakmıyoruz’ gibi söylemleri de suç teşkil etmektedir” dedi.

Sandal, dernek aracılığı ile Halk Eğitim Merkezinde yeterli katılımcı sayısı bulunduğu zamanlarda Avcı Eğitim Kurslarının açıldığını ve yasal avcılık için ana yapı oluşturulduğunu aktararak “Bunun için avcı belgesi sahibi olmak isteyenlerin derneğimize müracaat etmelerini bekliyoruz. Bilinçli avcılarımızın doğaya katkı sunduğunu doğayı koruduğunu biliyoruz. Çünkü doğayla iç içeler. Bu vesile ile yeni sezonda avcılarımızın kazasız, belasız ve iyi bir av sezonu geçirmelerini diliyorum” diye konuştu.

İHA