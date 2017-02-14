Malatya'nın Hekimhan ilçesinde art arda meydana gelen depremlerin sebebini Malatya-Ovacık fay hattının aktif olmasına bağlayan İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, "Bu deprem fırtınası sırasında 1.5 ile 5.1 arasında yüzlerce deprem oluştu. Malatya'nın bu kırsal kesimindeki yapı stoku çok çürük olduğu için 5.1 büyüklüğündeki deprem yaklaşık bin civarında binanın hasar görmesine neden oldu. Bu bin binadan büyük kısmı şu anda oturulamayacak durumda olduğu için büyük hasar oluşturdu" diye konuştu.



Prof. Dr. Önal, son günlerde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin bölgeden geçen Kuzey Anadolu Fay hattından kaynaklandığını dile getirerek, "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Çanakkale civarından çok sayıda sekmeleri ve parçaları var. O parçalar da zaman zaman enerji boşaltıp deprem oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Önal, gelişmiş ülkelerde çok büyük depremler yaşanmasına rağmen kayıp ve zararların az yaşandığına dikkat çekerek, Türkiye’de de son yıllarda TOKİ vasıtasıyla uygulanan kentsel dönüşüm projeleriyle binaların yenilendiğini belirtti. Türkiye’de depremlerin devam edeceğini belirten Prof. Dr. Önal, "Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu faylarımız aktif halde. Aktif hal demek, sürekli deprem üreten fay demek. Onun için gelecekte de mutlaka büyük depremler olacak. Biz bunun zamanını bilemiyoruz. Zamanı bildiren herhangi bir mekanizma, bir fiziksel veri yoktur" şeklinde konuştu.

Önal, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın ortalama 250, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın ise ortalama 230 yılda büyük bir deprem ürettiğini kaydederek, "Şu anda ülkemizde büyük deprem beklenen yerlerden birisi Malatya-Hatay arasıdır. Diğeri de İstanbul Marmara Denizi'nden Çanakkale’ye doğru olan bölgede büyük deprem bekleniyor ama bunun zamanını kimse söyleyemiyor" dedi.

Büyük depremlerin önceden tahmin edilmesine yarayacak verilerden birinin öncü depremler olduğuna değinen Prof. Dr. Önal, şunları kaydetti:



"Son günlerde Çanakkale civarındaki 5-5.5 büyüklüğündeki depremlerde bilim insanlarına göre büyük depremin öncüsü olarak kabul edilebiliyor. İkinci veri ülkemiz çok sayıda sensörle izleniyor. Metan gazı çıkışları yine bu deprem bölgesindeki radon gazı çıkışları depremin öncüsü olarak kabul ediliyor. Malatya birinci derece deprem bölgesi. Ayrıca binanızın içinde yaşarken deprem öncesi yapılması gerekenleri bileceksiniz. Binanızda çürüklük varsa bunu destekleyeceksiniz. Yine işte TOKİ yoluyla eski binalar yıkılıp yenileniyor. Bu konuda devletimiz öncülük yapıyor. Bu Malatya’da, Elazığ’da yoğun biçimde uygulanıyor. Devletimizin haberi olmadan kaçak yapılardan kaçınacağız. Mutlaka ruhsatlı yapıları oluşturacağız."

İHA