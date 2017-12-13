Malatya’da trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 689, otobüs sayısı 29, kamyonet sayısı 168, motosiklet sayısı 5, özel amaçlı taşıtların sayısı 7, traktör sayısı 122 artarken; minibüs sayısı 28, kamyon sayısı 1 azaldı.

TRAKTÖRDE YÜZDE 0,52…

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,61 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 0,80, otobüste yüzde 1,77, kamyonette yüzde 0,53, motosiklette yüzde 0,05, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 1,61, traktörde yüzde 0,52 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 0,60, kamyonda yüzde 0,02 azalış gerçekleşti.

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,87 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 8,11, minibüste yüzde 1,47, otobüste yüzde 10,42, kamyonette yüzde 7,34, kamyonda yüzde 3,75, motosiklette yüzde 1,63, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 23,74, traktörde yüzde 5,26 olarak gerçekleşti.

İLK SIRADA OTOMOBİL YER ALDI

Trafiğe kayıtlı toplam 163 623 taşıtın, 2017 Ekim ayı sonu itibariyle 86 648'ini (yüzde 52,96) otomobil, 4 637'sini (yüzde 2,83) minibüs, bin 663'ünü (yüzde 1,02) otobüs, 32 bin 128'ini (yüzde 19,64) kamyonet, 5 bin 65'ini (yüzde 3,10) kamyon, 9 bin 539'unu (yüzde 5,83) motosiklet, 443'ünü (yüzde 0,27) özel amaçlı taşıtlar, 23 bin 500'ünü (yüzde 14,36) traktör oluşturdu.

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