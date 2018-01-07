Bir otelde gerçekleşen anma programı Kuran’ı Kerim tilavetinin okunması ile başladı. Daha sonra bir konuşma yapan Memur-Sen Başkan Vekili Ahmet Yıldızhan, Mehmet Akif İnan’ı rahmetle andıklarını söyleyerek, “Onun bıraktığı miras bütün mağdur ve mazlumların umut ışığı oldu. Ülkemizde insanlar 'öz yurdunda garip, öz vatanında parya' olmasın, Filistin ve Doğu Türkistan unutulmasın istedi. Çocuklar Somali'de sefaletin koynunda uyutulmasın, iç savaşın pençesindeki Suriyeli kardeşlerimizin, gayr-i meşru bir zulme maruz kalan Mısırlı, Çeçenistanlı kardeşlerimizin ve dünyanın tüm mazlum coğrafyalarındaki mağdur kardeşlerimizin feryadı karşılıksız kalmasın istedi. İnsanlık Myanmar'da kurutulmasın diye insanlığın ortak vicdanını temsil etmenin sorumluluğuyla ilk hareketi başlatan Merhamet-Sen'i emanet ederek aramızdan ayrılan uygarlık savaşçısı tam bir eylem adamıydı. Geniş bir telefon rehberi bırakıp, 'Bütün giysileri yırtsak yeridir. Yeter bize vefa elbiseleri' diye vefayı öğütleyerek göçen uygarlık savaşçısının her ölüm yıldönümünde bir araya gelen dostları ve mirasını büyütenler, minnettarlıklarını ifade ederken, ayı zamanda mücadeleyi zirveden yeni ufuklara taşımanın da adımlarını atmaktadırlar. Mehmet Akif İnan'ın en önemli eseri olan Eğitim-Bir-Sen'in bugün 430 bin üyesiyle genel yetkili sendikadır. Kurucu Genel Başkanlığını yaptığı Memur-Sen I milyonu aşan üyesiyle, 11 hizmet kolunun 11'inde de genel yetkili olmakla kalmamış, kamu çalışanlarının en büyük konfederasyonu, Türkiye'nin en örgütlü ve en dinamik sivil toplum kuruluşu olmuştur. Adı okullara, kültür salonlarına, yerleşim yerlerine verilen Mehmet Akif İnan, çağı kurtarmanın mücadelesini yaşam tarzı haline getirmişti. Memur-Sen ailesi olarak, Bangladeş'te yaptırdığımız ve Arıkanlı yetimlerin muhafaza edilerek yetiştirileceği 200 öğrencilik okul, mescit ve yatakhanenin bulunduğu Mehmet Akif İnan Külliyesi,05 Ocak tarihinde Ankara'da açılışı yapılan Mehmet Akif İnan Vakfı ile amel defterinin açık tutulmasına katkıda bulunacağımız Akif İnan'ın bize miras bıraktığı eseri büyütmeye devam edeceğiz. Kökü ezele, dalları ebede uzanan bir misyonu bizlere miras bırakan, 'benim misyonum adam yetiştirmektir' diyen ve 'Kim demiş her şeyin bitişi ölüm, destanlar yayılır mezarımızdan' dizeleriyle kutsal davamıza ebedi bir anlam katan merhum üstat Kudüs Şairi Akif İnan'ı rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz” diye konuştu.

Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Fehim Bingöl ise, “Değerli Kudüs Şairi zamanda öğretmen ve bilgi adamıyla bize iz bırakanlardan birisi olmuştur. Mehmet Akif İnan’ı rahmetle anıyorum” dedi.

Anma programına Büro Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Fehim Bingöl, Memur-Sen Başkan Vekili Ahmet Yıldızhan ve sendika üyeleri katıldı.

İHA