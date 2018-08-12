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MALATYA’DA ALTIN KAPLAMALI BİNA

Altının değerinin her geçen gün arttığı bugünlerde Malatya’da yüzde 70’i altın kaplama olan 4 katlı apartman tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Hacı Abdi Mahallesi'ndeki mimari yapı, Doğu Anadolu'da tek, Türkiye genelinde ise nadir örnekleri bulunan özellikler taşıyor.

MALATYA’DA ALTIN KAPLAMALI BİNA

Altının değerinin her geçen gün arttığı bugünlerde Malatya’da yüzde 70’i altın kaplama olan 4 katlı apartman tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Hacı Abdi Mahallesi'ndeki mimari yapı, Doğu Anadolu'da tek, Türkiye genelinde ise nadir örnekleri bulunan özellikler taşıyor.

12 Ağustos 2018 Pazar 11:01
MALATYA’DA ALTIN KAPLAMALI BİNA

Görenlerin ‘saray’ diye adlandırdığı apartmanın her dairesinde musluklar ve kapı kulpları 24 ayar altın kaplamadan oluşuyor. Duvar süslemeleri ve mobilyaları da altın varaktan olan yapıdaki işlemlerde bir ressam titizliğiyle çalışılmış olması ise görenlerin ağzını açık bırakıyor.

İçindeki eşyalardan dekorasyonuna kadar her şeyi el yapımı olan mimaride diğer yapılardan 100 kat daha pahalı ve dayanıklı malzeme kullanıldı.

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Toplam 24 milyon TL’ye mal olan apartmanın dubleks dairesinde oturmak isteyenlerin 4,5 milyon TL’yi gözden çıkarması gerekirken standart daireler ise 3 milyon TL’den satışa sunuluyor.

Yapıyla ilgili açıklamalarda bulunan şirket sorumlusu Özgür Şahin, mimaride kullanılan malzemenin çok hassas olduğunu belirterek, malzemelerin yurt dışından getirildiğini söyledi. Şahin, “Dış cephe tamamen bir saray edasında. Tavan ve duvar işlemleri altın yaldızlıdır. Mimaride kapı kolları ve musluklarda 24 ayar altın kaplama kullanılmış olup, mobilyalar altın yaprak ile işlenmiştir. Süslemelerde ise altın yaldız ve kristaller kullanılmıştır. Çelik kapılar özel güvenlikle tasarlanmıştır. Kapılarda parmak okuma sistemi mevcuttur. Özel bir güvenlik sistemi ile korunmaktadır” diye konuştu.

4 yılda bitirilen ve mimarisiyle sarayları andıran apartmanın yeni sahiplerinin veya sahibinin kim olacağı ise merak konusu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Altın Kaplamalı BinaMalatya
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