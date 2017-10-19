Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünün 2016 yılı kültür istatistikleri üzerinde yaptığı analizlere göre Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 193 müze ve 139 ören yeri bulunuyor. Bu müzelerde 3 milyon 311 bin 359 eser yer alıyor.

157 MİLYON TL GELİR ELDE EDİLDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “2016 yılında müze ve ören yerlerini 17 milyon 247 bin 440 kişi ziyaret etmiştir. Ziyaretçilerin 9 milyon 981 bin 351'i ücretli, 7 milyon 266 bin 089'u ücretsiz ziyaretçidir. 2015 yılında 28 milyon 122 bin 934 kişi olan müze ve ören yerleri ziyaretçi sayısı 2016 yılında yüzde 38,7 azalarak 17 milyon 247 bin 440 kişiye düşmüştür. 2015 yılında müze ören yerlerini 19 milyon 699 bin 239 kişi ücretli ziyaret ederken, 2016 yılında ücretli ziyaretçi sayısı yüzde 49,3 azalarak 9 milyon 981 bin 351 kişiye düşmüştür. 2015 yılında müze ve ören yerlerini 8 milyon 423 bin 695 kişi ücretsiz ziyaret ederken, 2016 yılında ücretsiz ziyaretçi sayısı yüzde 13,7 azalarak 7 milyon 266 bin 89 kişiye düşmüştür. 2016 yılında müze ve ören yeri ziyaretçilerinden 157 milyon 866 bin 592 TL gelir elde edilmiştir” denildi.

Açıklamanın devamında özetle şu bilgiler paylaşıldı:

“2016 yılı kültür istatistiklerine göre Türkiye'de 224 özel müze bulunmaktadır. Bu müzelerde 374 bin 250 eser sergilenmekte olup, özel müzeleri 2016 yılında 8 milyon 40 bin 90 kişi ziyaret etmiştir.

MALATYA İSTATİSTİKLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünün 2016 yılı kültür istatistikleri üzerinde yaptığı analizlere göre 2016 yılı kültür istatistiklerine göre Malatya'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 3 müze ve 1 ören yeri bulunmaktadır. Müzelerde 18 bin 863 eser bulunmakta olup, bu eserlerin 8 bin 509'u arkeolojik materyal, bin 799'u etnografik materyal, 7 bin 822'si sikke, 7'si tablet, 667'si mühür ve mühür baskısıdır. Malatya'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri ziyaretçi sayısı 2015 yılında 69 bin 871 kişi iken 2016 yılında yüzde 31,3 artarak 91 bin 709 kişiye ulaşmıştır. Malatya'da müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerden ücret alınmamıştır.

2016 yılı kültür istatistiklerine göre Malatya'da 3 özel müze bulunmaktadır. Bu müzelerde bin 242 eser sergilenmekte olup, özel müzeleri 2016 yılında 151 bin 200 kişi ziyaret etmiştir.”

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