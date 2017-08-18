“75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gülizar Çalışkan’ın taziye adresi: Ataköy Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 45/4, Battalgazi.
91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Miyase Top’un taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Şehit Ramazan Yeşiltaş Sokak, No:19/1, Yeşilyurt.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Günay’ın taziye adresi: Özalper Sokak, Peri Sokak, No: 39/3, Yeşilyurt.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Katırcı’nın taziye adresi: Aşağıbağlar Mahallesi, Merkez Sokak, No: 9/12, Yeşilyurt.
39 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cemal Demirci’nin taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Işıldayan Sokak, No: 2/1, Battalgazi.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Hıdır Ağan’ın taziye adresi: Karaca Mahallesi, Yazıhan.
74 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Sevim Özdemir’in taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Yeşilyurt.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Halil Bozay’ın taziye adresi: Kara Pınar Mahallesi, Akçadağ.
73yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Kalkan’ın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Beykent Sokak, No: 5, Yeşilyurt.
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