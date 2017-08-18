18 Ağustos 2017 Cuma

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Malatya’da 9 kişi vefat etti

Malatya’da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

18 Ağustos 2017 Cuma 11:24
Malatya’da 9 kişi vefat etti

“75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gülizar Çalışkan’ın taziye adresi: Ataköy Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 45/4, Battalgazi.

91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Miyase Top’un taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Şehit Ramazan Yeşiltaş Sokak, No:19/1, Yeşilyurt.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Günay’ın taziye adresi: Özalper Sokak, Peri Sokak, No: 39/3, Yeşilyurt.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Katırcı’nın taziye adresi: Aşağıbağlar Mahallesi, Merkez Sokak, No: 9/12, Yeşilyurt.

39 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cemal Demirci’nin taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Işıldayan Sokak, No: 2/1, Battalgazi.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Hıdır Ağan’ın taziye adresi: Karaca Mahallesi, Yazıhan.

74 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Sevim Özdemir’in taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Yeşilyurt.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Halil Bozay’ın taziye adresi: Kara Pınar Mahallesi, Akçadağ.

73yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Kalkan’ın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Beykent Sokak, No: 5, Yeşilyurt.

HABER MERKEZİ
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