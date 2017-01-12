74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sevinç Topçu’nun taziye adresi: Niyazi Mahallesi, Tuna Sokak, No: 1/9 - Battalgazi
54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zahide Güleş’in taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Selçuk Sokak, No: 27 - Yeşilyurt
64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Seydi Cengiz’in taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Gönültaş Caddesi, No: 313/1 - Yeşilyurt
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ziynet Şahin’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, No: 104/12 - Yeşilyurt
83 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Ekti’nin taziye adresi: Sürgü Mahallesi - Doğanşehir
69 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Osman Doğan’ın taziye adresi: Alişar Mahallesi - Yeşilyurt
55 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Asiye Çilsüllük’ün taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Maharet Caddesi, No: 3/2 - Yeşilyurt
83 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Elif Dutlu’nun taziye adresi: Görgü Mahallesi - Yeşilyurt
91 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Remziye Selçuk’un taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi - Yeşilyurt
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