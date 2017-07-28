“57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bekir Keser’in taziye adresi: Salköprü Mahallesi, Şehit Necati Canpolat Sokak, No: 12/3 - Yeşilyurt
32 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Yiğit’in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Ziraat Sokak, No: 10/28 - Yeşilyurt
91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Yılmaz’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Kitabe Sokak, No: 35/3 - Yeşilyurt
74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Fatma Canpolat’ın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Yaka Caddesi, 1. Sokak, No: 6/1 - Battalgazi
56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İmdat Durkaya’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Mazi Sokak, No: 11/3/36 - Yeşilyurt
51 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Kadir Yıldız’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Yeşilçam Caddesi, No: 5/1/31 - Battalgazi
86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Palancı’nın taziye adresi: Hekimhan - Malatya
68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Çelik’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeni Öğretmen Sitesi, A/1/4 - Yeşilyurt.”
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!