“45 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Altuğ’un taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Umurlu Sokak, No: 5/2, Battalgazi.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Duman’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Abdulkadir Eriş Caddesi, No: 35/2/19, Yeşilyurt.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Mutlu’nun taziye adresi: Kernek Mahallesi, İpek Caddesi, No: 28/1, Battalgazi.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Tamam Temel’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ancarlı Sokak, Elif Çat Apartmanı, Yeşilyurt.
27 yaşında hayatını kaybeden ve Günerli Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Nurhan Özdemir’in taziye adresi: Günerli Mahallesi, Darende.
74 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Satı Yurtsever’in taziye adresi: Arapgir.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Bessey Güldoğan’ın taziye adresi: Akçadağ.
74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Kargın’ın taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Mostar Sokak, No: 8/2, Yeşilyurt.”
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