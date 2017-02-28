2017 yılında hacca gidecek olan hacı adaylar için hac kurası Cuma günü çekildi. Kura çekimini ve hacca gidecek adayların sayısını açıklayan Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen BUSABAH’a konuştu. 2017 yılının kura çekiminin hayırlara vesile olması dileğiyle sözlerine başlayan Müftü Çimen, kuraların Cuma günü çekildiğini dile getirdi.

KURA NOTER HUZURUNDA ÇEKİLDİ

Hacca giden hacı adaylarının yüzde 95’nin önceki yıllar hacca gitmek için kayıt yaptıranlardan oluştuğunu ifade eden Müftü Çimen, “Kuralar bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekildi. Kesin hacca gitme hakkını elde eden vatandaşlar, 3 Mart ile 13 Mart 2017 arasında Diyanet İşlerine ya da özel şirketlere müracaat ederek kayıtlarını yapabilirler. Toplamda 776 kişi kesin kayıt yaptırma hakkı elde etti. Yüzde 60 Diyanetin, yüzde 40 ise özel şirketin. İlk defa kayıt yaptırmak isteyenler de dahil olmak üzere 2007-2008’den bu yana kayıt yaptırmak isteyenler de kuraya dahil edildiler. Ancak şunu da vurgulamakta fayda var. Her katılımcı kuraya dahil edildiği yılın kat sayısına göre kuraya dahil ediliyor. Örnek veriyorum, bu sene ilk defa kayıt yaptırmak isteyen kardeşimiz 1 defa kuraya dahil edildi. Ancak 10 yıldır kayıt yaptırmayı bekleyen kardeşimiz ise 100 defa kuraya dahil edildi. Yani kayıt yaptırmaya hak kazanan hacı adaylarımızın yüzde 95’i geçmiş yıllarda kayıt yaptıranlar. 10-15 kişilik bir katılımcı bu yıl ilk defa kayıt yaptıran kardeşlerimizden oluşmakta” şeklinde konuştu.

20 BİN KİŞİ ÖN KAYIT YAPTI

“Geçen yıl hac kontenjan sayısı ilimizde 650’yidi. Bu yıl Türkiye’nin genel kontenjan sayısının artmasıyla bu sayı Malatya’da 776’ya yükseldi. Ön kayıt yaptıranların sayısı ise 20 bin” diyen Müftü Çimen, “Hac eğitimleri nisan ayının sonu ile mayıs ayının başında başlayacak. Hac sezonuna kadar yani temmuz ayının sonu ağustos ayının başına kadar devam edecek. Bu bir nasip işidir. Hacılar ve umreciler Allah’ın misafirleridir. Dolayısıyla bu misafirliğe yol açılırsa, meşru yol bulurlarsa, haccı ziyaret etmek her gücü yetene Allah’ın onun üzerindeki farzıdır” diye konuştu.

HAC, MAHŞERE YOLCULUKTUR

Kurada ismi çıkan ve çıkmayan hacı adaylarına tavsiyelerde bulunan Müftü Çimen, şunları kaydetti:

“Haccı çıkmayan kardeşlerimiz de maalesef sabredecek. Bu vazife bir gezi değil, Rabbe, Peygambere, Mahşere yolculuktur. Tevhidin tarihine yolculuktur. Bunu böyle düşünmek lazım. Karınca yola girmiş, Hz. İbrahim’in ateşini söndürmeye giderken sormuşlar ‘neden gidiyorsun? Bu suyla, bu ateş sönmez. Olsun benim safım belli’ demiş. Dolayısıyla bu yola giren kardeşlerimiz de sabredecekler inşallah. Çok arzu eden kardeşlerimizi umreye gönderiyoruz. Umre turları, Ramazan umreleri de dahil olmak üzere devam ediyor. Haccı çıkan adaylarımıza Allah hayırlı etsin, Rabbim inşallah utandırmasın. Kazasız belasız, sıkıntısız bu süreci tamamlamayı inşallah hepimize nasip etsin. Cuma gününden itibaren kesin kayıtlarımız başlayacak. Kayıtlarını yapıp, pasaportlarını çıkartarak, kendilerine belirtilecek adımları sırasıyla izledikten sonra inşallah sonunda da yolcu edeceğiz.”

MUTLU SARIGÜL