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Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

09 Kasım 2017 Perşembe 12:37
Malatya’da 7 kişi vefat etti

  “62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Remziye Yıldıran’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Şehit Cemil Ökke Sokak, No: 18/6, Battalgazi.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mukaddes Tay’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Sükut Sokak, Risale Apartman, No: 25/16, Yeşilyurt.

65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Yıldırım’ın taziye adresi: Beylerbaşı Mahallesi, Nida Sokak, No: 23/2, Battalgazi.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Öztürk’ün taziye adresi: Alişar Mahallesi, Kerimli Sokak, No: 7, Battalgazi.

62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ömer Özbey’in taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Sevim Sokak, No: 14/4, Yeşilyurt.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Doğru’nun taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Varlık Sokak, No: 7/1, Battalgazi.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Algan’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Horasan Sokak, No: 21/2, Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVefat

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