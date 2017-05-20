“50 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Günseli Karagöz’ün taziye adresi: İsmetiye Mahallesi, Bölük Emin Sokak - Battalgazi
58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ertuğrul Öğütçü’nün taziye adresi: Kernek Mahallesi, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi, No: 36/11 - Battalgazi
64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nurettin Zorba’nın taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Katık Sokak, No: 39 - Yeşilyurt
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Çavuş’un taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Korkut Özal Caddesi, No: 4 - Battalgazi
71 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Kadir Hancı’nın taziye adresi: Akçadağ - Malatya
58 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Can’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi - Yeşilyurt
73 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Boyraz’ın taziye adresi: Eğribük Mahallesi - Yazıhan.”
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