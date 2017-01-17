“72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Güneli’nin taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, No: 96/6, Battalgazi.
95 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Örter’in taziye adresi: Orduzu Mahallesi, 2. Ara Sokak, No: 19/1, Battalgazi.
67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Yılmazcan’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi, No: 32/8, Battalgazi.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ali Akdağ’ın taziye adresi: Yıldıztepe Mahallesi, Nişan Sokak, No: 25/2, Battalgazi.
66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Bak’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Fahri Kayahan Bulvarı, No: 14/1/28, Yeşilyurt.
57 yaşında hayatını kaybeden ve Topsöğüt Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Nazime Örs’ün taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.
56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yasin Göğebakan’ın taziye adresi: Ferhadiye Mahallesi, Kadıoğlu Apartmanı, No: 13/1, Battalgazi.”
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