17 Ocak 2017 Salı

Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

17 Ocak 2017 Salı 12:38
Malatya’da 7 kişi vefat etti

“72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Güneli’nin taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, No: 96/6, Battalgazi.

95 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Örter’in taziye adresi: Orduzu Mahallesi, 2. Ara Sokak, No: 19/1, Battalgazi.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Yılmazcan’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi, No: 32/8, Battalgazi.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ali Akdağ’ın taziye adresi: Yıldıztepe Mahallesi, Nişan Sokak, No: 25/2, Battalgazi.

66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Bak’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Fahri Kayahan Bulvarı, No: 14/1/28, Yeşilyurt.

57 yaşında hayatını kaybeden ve Topsöğüt Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Nazime Örs’ün taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.

56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yasin Göğebakan’ın taziye adresi: Ferhadiye Mahallesi, Kadıoğlu Apartmanı, No: 13/1, Battalgazi.”

HABER MERKEZİ
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