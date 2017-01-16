85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fadime Coşkun’un taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mah. Yaprak Cad., No:6/22, Yeşilyurt.
72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Gündüz’ün taziye adresi: Hanımınçiftliği Mah., 5. Sokak, No:20 Battalgazi.
55 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Erman Erdem’in taziye adresi: Ferhadiye Mah., Atlas Sokak., No:5, Battalgazi.
90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zübeyde Dayak’ın taziye adresi: K. Mustafa Paşa Mah., Mimar Sinan Caddesi, No 99/9, Battalgazi.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zehra Küçükaslan taziye adresi: Karakavak Mah., Fahri Kayahan Bulvarı, No:22/1/35, Yeşilyurt.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Gevrey Karakaş’ın taziye adresi: Kömüşhan Mahallesi, Yazıhan.
69 yaşına hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Sadık Sürücü’nün taziye adresi: Arguvan.
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