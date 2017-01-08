08 Ocak 2017 Pazar

Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

08 Ocak 2017 Pazar 11:39
Malatya’da 7 kişi vefat etti

“84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Keleş’in taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, İstanbul Sokak, No: 2/4, Yeşilyurt.

61 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Celal Tan’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Arif Nihat Asya Sokak, No: 14, Battalgazi.

45 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İnsaf Memur’un taziye adresi: Bentbaşı Mahallesi, Sanayi Caddesi, No: 66/8, Yeşilyurt.

65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bünyamin Doğan’ın taziye adresi: Niyazi Mahallesi, Mis Sokak, Hacı Tahiroğlu Apartmanı, Yeşilyurt.

15 yaşında hayatını kaybeden ve Sütlüce Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Semanur Aktan’ın taziye adresi: Sütlüce Mahallesi, Yeşilyurt.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Remziye Demir’in taziye adresi: Çilesi Mahallesi, Çatalköprü Sokak, Elif Sitesi, No: 1, Yeşilyurt.

47 yaşında hayatını kaybeden ve Gövdeli Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Battal Selçuk’un taziye adresi: Gövdeli Mahallesi, Doğanşehir.”  

HABER MERKEZİ
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