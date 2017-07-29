“10 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Demir’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Mektup Sokak, No: 6 - Yeşilyurt
62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Bessey Canbay’ın taziye adresi: Seyituşağı Mahallesi - Yeşilyurt
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Darende Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Pektaş’ın taziye adresi: Ayvalı Mahallesi - Darende
76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Süleyman Boyraz’ın taziye adresi: Akçadağ - Malatya
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Sucu’nun taziye adresi: Şahnahan Mahallesi - Yeşilyurt
63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Makbule Karaaslan’ın taziye adresi: Doğanşehir - Malatya.”
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