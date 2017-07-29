29 Temmuz 2017 Cumartesi

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Malatya’da 6 kişi vefat etti

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri ise şöyle:

29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:52
Malatya’da 6 kişi vefat etti

  “10 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Demir’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Mektup Sokak, No: 6 - Yeşilyurt

62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Bessey Canbay’ın taziye adresi: Seyituşağı Mahallesi - Yeşilyurt

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Darende Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Pektaş’ın taziye adresi: Ayvalı Mahallesi - Darende

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Süleyman Boyraz’ın taziye adresi: Akçadağ - Malatya

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Sucu’nun taziye adresi: Şahnahan Mahallesi - Yeşilyurt

63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Makbule Karaaslan’ın taziye adresi: Doğanşehir - Malatya.” 

HABER MERKEZİ
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