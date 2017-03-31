31 Mart 2017 Cuma

Malatya’da 59 okulda asayiş uygulaması yapıldı

Malatya Emniyet Müdürlüğü’nün asayiş uygulamaları çerçevesinde 59 okulda uygulama yapıldığı ve bu uygulamalarda 50 gram esrar ile 326 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu.

31 Mart 2017 Cuma 11:50
Malatya’da 59 okulda asayiş uygulaması yapıldı
  Çocukların Korunmasına Yönelik olarak Çocuk Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonlarda 59 okul ve çevresi kontrol edildi. Uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi operasyonlarla ilgili Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkez ve ilçelerinde, 08:00-18:00 saatleri arasında, ülkemiz genelinde çocukların korunmasına yönelik olarak Çocuk Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerimizin katılımıyla yapılan eş zamanlı çalışmalarda, 59 okul ve çevresi kontrol edilmiş, 20 internet kafe, 5 oyun salonu, 37 kahvehane, 1 iddia bayii, 56 büfe, 89 okul servis aracı ile 46 araç denetlenmiştir. Ayrıca yapılan kontrollerde 3 şahıs hakkında idari işlem yapılmış, 2 şahıs gözaltına alınmış, 50 gr. esrar ile 326 paket gümrük kaçağı sigaraya el konulmuştur" denildi.
İHA
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