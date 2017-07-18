Olağanüstü Hal kapsamında 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararnameye göre Malatya’da aralarında Darende Kaymakamı Ali Türk’ün de bulunduğu 40 kişi ihraç edilirken, 8 kişi ise göreve iade edildi.
KHK ile İçişleri Bakanlığında bin 486 kişi, Sağlık Bakanlığında 789 kişi, Adalet Bakanlığında 418 kişi, Diyanette 551 kişi, Dışişleri Bakanlığında 45 kişi, Emniyette 2 bin 303 kişi, TRT’de 29 ve Jandarma’da 235 kişi olmak üzere toplam 7 bin 348 kişi ihraç edildi. Adalet Bakanlığında 49 kişi ve Diyanet İşleri Başkanlığında 36 kişi ise göreve iade edildi.
MALATYA’DA İHRAÇ EDİLENLER
692 sayılı KHK ile Malatya’da çeşitli kurumlarda çalışırken kamu görevinden ihraç edilenler şu şekilde oldu:
Duran Özdemir- Şehir Plancısı- Malatya Büyükşehir Belediyesi
Serap Özdemir- Mimar- Malatya Büyükşehir Belediyesi
Mustafa Boyraz- Mühendis- Malatya Büyükşehir Belediyesi
Metin Kumsal- Zabıta Memuru- Malatya Büyükşehir Belediyesi
Mehmet Bilal Kayaduman- Mühendis- Malatya Büyükşehir Belediyesi
Mehmet Fındık- Mühendis- Malatya Büyükşehir Belediyesi
Hacı Şaban Sağlam- Mühendis- Yeşilyurt Belediyesi
Alper Çelebi- Şehir Plancısı- Yeşilyurt Belediyesi
Ömer Sarıcı- Mühendis- Yeşilyurt Belediyesi
Bekir Özyılmaz- İşçi- Battalgazi Belediyesi
Erol Gündüz-Yrd. Doç. Dr.- İnönü Üniversitesi- Fen Edebiyat Fakültesi
Abdurrahman Şentürk- Yüksek Okul Sekreteri- İnönü Ü. Yabancı Diller Yüksek Okulu
Hacı Öz- Araştırmacı- Malatya Meslek Yüksek Okulu
Mehmet Demir- Bilgisayar İşletmeni- İnönü Üniversitesi Bilgisayar Daire Başkanlığı
Resul Şahin- Hemşire- Turgut Özal Tıp Merkezi
Rukiye General- Kur’an Kursu Öğreticisi-Battalgazi
Abdullah Bilgin- İmam Hatip- Yeşilyurt
Hacı Uludağ- İmam Hatip- Yeşilyurt
Hasan Bulut- İmam Hatip- Yeşilyurt
Mustafa Yılmaz- İmam Hatip- Yeşilyurt
Nihat Adsan- İmam Hatip- Yeşilyurt
Osman Demirhan- İmam Hatip- Yeşilyurt
Mehmet Pusa- Uzman Çavuş- Malatya İl J.Komutanlığı
Abdulbasit Demirkaya- İdare Memuru- Malatya E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu
Necati Kazgurt- İnfaz ve Koruma Memuru- Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Eyyüp Erçek- Bilgisayar İşletmeni- Tapu ve Kadastro- Arguvan
Dilber Aydın- Memur- Türkiye Şeker Fabrikaları, Malatya
Gamze Nur Karaman- Öğretmen- Hekimhan
Kadiriye Eliş- Öğretmen- Yeşilyurt
Ömer Açık- Hizmetli- Milli Eğitim, Battalgazi
Ömer Tüfekçi- Öğretmen- Yeşilyurt
Adem Karabacak- Uzman Tabip- Yeşilyurt
Arzu Alabacak- Sağlık Teknikeri- Yeşilyurt
Hasan Doğan- Psikolog- Yeşilyurt
Mustafa Baydar- Uzman Tabip- Yeşilyurt
Kadir Merde- Memur- DDY, Malatya
Vahap Aslan- Makinist- DDY Taşımacılık, Malatya
Murat Tokay- Depo Şefi- DDY Taşımacılık, Malatya
Yeşim Kırıcı- Memur- PTT, Malatya
GÖREVE İADE 8 KİŞİ
Esra Özkaya- Kur’an Kursu Öğreticisi- Battalgazi
Kadriye Karaman- Kur’an Kursu Öğreticisi- Yeşilyurt
Zennure Bora- Kur’an Kursu Öğreticisi- Yeşilyurt
Yüksel Önder- Şef- MTA, Malatya
Üzeyir Önder Akyel- İşletme Müdür Yardımcısı- Tarım İşletmeleri
Yusuf Levent- Öğretmen
Ahmet Doğan- Maarif Müfettişi
Songül Özen- Sağlık Memuru-Yeşilyurt.
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