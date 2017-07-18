Olağanüstü Hal kapsamında 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararnameye göre Malatya’da aralarında Darende Kaymakamı Ali Türk’ün de bulunduğu 40 kişi ihraç edilirken, 8 kişi ise göreve iade edildi.

KHK ile İçişleri Bakanlığında bin 486 kişi, Sağlık Bakanlığında 789 kişi, Adalet Bakanlığında 418 kişi, Diyanette 551 kişi, Dışişleri Bakanlığında 45 kişi, Emniyette 2 bin 303 kişi, TRT’de 29 ve Jandarma’da 235 kişi olmak üzere toplam 7 bin 348 kişi ihraç edildi. Adalet Bakanlığında 49 kişi ve Diyanet İşleri Başkanlığında 36 kişi ise göreve iade edildi.

MALATYA’DA İHRAÇ EDİLENLER



692 sayılı KHK ile Malatya’da çeşitli kurumlarda çalışırken kamu görevinden ihraç edilenler şu şekilde oldu:

Ali Türk- Darende Kaymakamı

Duran Özdemir- Şehir Plancısı- Malatya Büyükşehir Belediyesi

Serap Özdemir- Mimar- Malatya Büyükşehir Belediyesi

Mustafa Boyraz- Mühendis- Malatya Büyükşehir Belediyesi

Metin Kumsal- Zabıta Memuru- Malatya Büyükşehir Belediyesi

Mehmet Bilal Kayaduman- Mühendis- Malatya Büyükşehir Belediyesi

Mehmet Fındık- Mühendis- Malatya Büyükşehir Belediyesi

Hacı Şaban Sağlam- Mühendis- Yeşilyurt Belediyesi

Alper Çelebi- Şehir Plancısı- Yeşilyurt Belediyesi

Ömer Sarıcı- Mühendis- Yeşilyurt Belediyesi

Bekir Özyılmaz- İşçi- Battalgazi Belediyesi

Erol Gündüz-Yrd. Doç. Dr.- İnönü Üniversitesi- Fen Edebiyat Fakültesi

Abdurrahman Şentürk- Yüksek Okul Sekreteri- İnönü Ü. Yabancı Diller Yüksek Okulu

Hacı Öz- Araştırmacı- Malatya Meslek Yüksek Okulu

Mehmet Demir- Bilgisayar İşletmeni- İnönü Üniversitesi Bilgisayar Daire Başkanlığı

Resul Şahin- Hemşire- Turgut Özal Tıp Merkezi

Rukiye General- Kur’an Kursu Öğreticisi-Battalgazi

Abdullah Bilgin- İmam Hatip- Yeşilyurt

Hacı Uludağ- İmam Hatip- Yeşilyurt

Hasan Bulut- İmam Hatip- Yeşilyurt

Mustafa Yılmaz- İmam Hatip- Yeşilyurt

Nihat Adsan- İmam Hatip- Yeşilyurt

Osman Demirhan- İmam Hatip- Yeşilyurt

Mehmet Pusa- Uzman Çavuş- Malatya İl J.Komutanlığı

Abdulbasit Demirkaya- İdare Memuru- Malatya E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu

Necati Kazgurt- İnfaz ve Koruma Memuru- Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Eyyüp Erçek- Bilgisayar İşletmeni- Tapu ve Kadastro- Arguvan

Dilber Aydın- Memur- Türkiye Şeker Fabrikaları, Malatya

Gamze Nur Karaman- Öğretmen- Hekimhan

Kadiriye Eliş- Öğretmen- Yeşilyurt

Ömer Açık- Hizmetli- Milli Eğitim, Battalgazi

Ömer Tüfekçi- Öğretmen- Yeşilyurt

Adem Karabacak- Uzman Tabip- Yeşilyurt

Arzu Alabacak- Sağlık Teknikeri- Yeşilyurt

Hasan Doğan- Psikolog- Yeşilyurt

Mustafa Baydar- Uzman Tabip- Yeşilyurt

Kadir Merde- Memur- DDY, Malatya

Vahap Aslan- Makinist- DDY Taşımacılık, Malatya

Murat Tokay- Depo Şefi- DDY Taşımacılık, Malatya

Yeşim Kırıcı- Memur- PTT, Malatya

GÖREVE İADE 8 KİŞİ

Esra Özkaya- Kur’an Kursu Öğreticisi- Battalgazi

Kadriye Karaman- Kur’an Kursu Öğreticisi- Yeşilyurt

Zennure Bora- Kur’an Kursu Öğreticisi- Yeşilyurt

Yüksel Önder- Şef- MTA, Malatya

Üzeyir Önder Akyel- İşletme Müdür Yardımcısı- Tarım İşletmeleri

Yusuf Levent- Öğretmen

Ahmet Doğan- Maarif Müfettişi

Songül Özen- Sağlık Memuru-Yeşilyurt.

TAHİR ÖZÇELİK