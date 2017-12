Bakan Tüfenkci, Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, özel bir üniversite ve HIMSS (Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu) işbirliğinde yürütülen dijital hastane değerlendirme çalışmaları kapsamında, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi, Akçadağ Şehir Gökhan Aslan Devlet Hastanesi, Hekimhan Devlet Hastanesi’nin, EMRAM Seviye 6 kriterlerini karşıladığını ve dijital yani kağıtsız ve akıllı hastane olarak tanınmaya hak kazandığını bildirdi.

BEKLEME SÜRESİ AZALACAK

Dijital hastanenin, iş akış süreçlerini bilgi ve iletişim teknolojilerine entegre edeceğini böylece hastaların ellerinde kağıtlarla sıra beklemesine gerek kalmayacağını vurgulayan Bakan Tüfenkci, “Bu sistem vatandaşlarımızın hastanede bekleme sürelerini azaltıp hastaya ayrılan vakit artıracak. Sağlık kayıtlarının dijital olarak saklanması ve rapor edilmesi hasta takibini artıracak, tıbbi ve idari hataları en aza indirecektir. Teşhiste ve hasta işlemlerinde hız kazandıracak, değerlendirmelerde doğruluk ve kaliteyi artıracaktır. Dijitalleşme, hastane dışındaki bireylerin de hizmetlerden faydalanabilmesini sağlayacak, aynı zamanda uzak mesafelerdeki sağlık çalışanlarını ve birimlerini de birbirine bağlayacaktır” sözlerini kaydetti.

HİZMET KALİTESİNİ ARTIRACAK

Bakan Tüfenkci, Seviye 6 kriterini alan dört hastanenin dijital ve güvenli olduğunun tescillendiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

“Hükümet olarak her alanda olduğu gibi vatandaşlarımızın daha kaliteli sağlık hizmeti alması için var gücümüzle çalışıyoruz. Her alanda çağdaş uygulamaları ülkemize getirmek, dijital uygulamaları yaygınlaştırarak hizmet kalitesini ve hızını artırıyor, hizmete ulaşmayı kolaylaştırıyoruz. Bugün dijital hastaneler; elektronik sağlık kaydı, tele sağlık uygulamaları, uzaktan hastalık yönetimi ile hataları azaltmaya, maliyetleri düşürmeye, hizmet kalitesini artırmaya ve hızlandırmaya, hasta memnuniyetini yükseltmeye önemli katkı sağlıyor. Ayrıca dijitalleşme, sağlık hizmetinde mobilitenin elde edilmesini sağlayarak hasta takibi ve toplam sağlık çıktısı açısından eski ile kıyaslanamaz derecede ilerleme getiriyor. Bu süreç hastanın sağlık okuryazarlığını önemli düzeyde artırdığı gibi, kendi tedavisinin her alanda ortağı haline gelmesini de sağlayarak, sağlığa erişimin yanında tedaviye erişimi de önemli oranda kolaylaştırıyor”

HEDEF SEVİYE 7 OLMALI

Dijital yani kağıtsız ve filmsiz sağlık kuruluşlarının az kişiyle etkin bir sağlık hizmeti yürütülmesini de sağlayacağını aktaran Bakan Tüfenkci, dijital hastane süreçlerinin hastanelerde yaşanması gerektiğini vurguladı. Bakan Tüfenkci, yönetilebilir sağlık tesisleri ve sürdürülebilir sağlık hizmeti için tüm sağlık kurumlarının dijital hastaneyi hedeflemesi gerektiğine işaret etti.

Toplamda 7 Seviye’den oluşan EMRAM’ın 6. Seviyesini yakalayan hastanelerin, 1 seviye daha yükselmesini hedeflediklerinin altını çizen Bakan Tüfenkci, Seviye 6 kriterlerine sahip olan hastaneleri başarısından dolayı kutlayarak, Seviye 7 hastanesi olma yolunda hastanelere başarılar diledi.