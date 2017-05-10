6. Malatya Anadolu Kitap Fuarı’nda bir stantta Fatih Projesi hakkında vatandaşlara bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü Fatih Projesi Öğretmeni Hanifi Özbey, “2010 yılından beri Türkiye genelinde devam eden Fatih Projesinde Malatya İl Milli Eğitimi bünyesinde 5 yıldır çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

FAZ 1’LE BAŞLADI

Hanifi Özbey, “İlk başta anadolu liseleri ve fen liseleri olmak üzere Faz 1 adı altında başlandı. Okulların alt yapısı, data kablo sistemleri, elektrik kablo sistemleri yenilendi. Okullardaki laboratuarlar dahil olmak üzere her bir sınıf etkileşimli tahtayla donatıldı. Eğitmenlerimizle beraber okullardaki önce öğretmenlerin eğitimleri başladı. Öğretmenlerimize etkileşimli tahta nasıl daha verimli kullanılır, nasıl öğrencilerimize daha faydalı olunur tarzında eğitim verdik ve bu eğitimlerimizi tüm öğretmenlere hala devam ediyoruz” sözlerini kaydetti.

AYNI EĞİTİMLERİ VERMEYE BAŞLADIK

Eğitim süreçleri hakkında bilgi veren Özbey, “Faz 1 bittikten sonra ikinci etapta meslek liselerine ve ortaokullara aynı eğitimleri vermeye başladık. Faz 3 yani üçüncü etap olan anasınıfı ve ilkokullarımıza etkileşimli tahta için ihale yapılacak. Bunun yanı sıra anadolu ve fen liselerimize tablet dağıtımı yapıldı. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile beraber etkileşimli sınıf uygulaması devam etmekte. Yani öğretmenler kendi tableti üzerinden hem etkileşimli tahtayı yönetebiliyor hem de öğrenci tabletlerini yönetebiliyor” diye konuştu.

ZİYARETÇİLERİN İLGİSİ ÇOK YÜKSEK

Kitap Fuarında kurulan stant hakkında bilgi paylaşan Hanifi Özbey, “Zaten yeterince öğrenci ve öğretmene erişmiş durumdayız. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) dediğimizde veya Fatih Projesi duyulduğunda bir öğretmen veya öğrenci artık ne anlama geldiğini rahatlıkla biliyor. Fakat öğrencisi olmayan velilerimiz, halkımız Fatih Projesi veya EBA hakkında çok fazla bilgiye sahip değiller. Kitap Fuarında bulunan standımızın amacı da bilgi sahibi olmayan bu insanlarımıza ulaşıp onlarında fikir sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu projeler ne gibi faydalar sağlıyor, neler kullanılıyor, ufak tefek hediyelerle canlandırdığımız standımıza insanları çekerek bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bunun içinde Fatih Projesiyle ya da genel kültür bilgileriyle küçük yarışmalar yaparak hem daha çok ilgi çekip hem de insanların hafızalarında pekiştirmiş oluyoruz. Fatih Projesi dediğimizde bir veli içeriğini bilirken, öğrenci velisi olmayan insanlarımız da standımızdaki akıllı tahtayı kullanıp, Eğitim Bilişim Ağı üzerinde çocuklar bundan faydalanabiliyor, görüntüler izleyip dersler hakkında bilgi alabiliyor tarzında bilgilenmiş oluyor. Fuar içerisinde standımıza olan ilgi gerçekten yüksek ve bu bizi mutlu ediyor. Teknolojiyi çocuklar hem çok seviyor hem de düzenlediğimiz yarışmalar insanların dikkatini çekiyor” dedi.

ANLATILANLAR HAVADA KALIYORDU

Fatih Projesi kapsamında Malatya genelinde 378 okulda altyapısı ile birlikte tahtasının kurulduğunu ifade eden Özbey, “Malatya genelinde 378 okulda altyapısı ile birlikte tahtası kuruldu. Bunun yaklaşık 70 tanesi lise ve Anadolu Lisesi, geri kalanlarda Faz 2 kapsamında kurulan okullarımızdan oluşuyor. Yaklaşık 350 bin civarında öğretmen eğitimlerimiz var. Takdir edersiniz, eskiden okullarda işlenen biyoloji gibi proje derslerinde anlatılanlar havada kalıyordu. Zihinlerde anlatılanlar canlanmıyordu. Bir deneyle filan ancak canlandırılabiliyordu. Şimdi mesela bir hücrenin yapısı dendiği zaman çocukların zihinlerindeki o görsel hafıza çok daha kuvvetli durumda. Çocuklar ekrana dokunarak hücreleri kendileri taşıyarak yerleştiriyor. O yüzden etkileşimli tahtalar eğitim sistemimizde çok daha iyi konuma sahiptir” diyerek bilgiler verdi.







ÖMER ALİ DELİBAŞ