Meclis Genel Kurulu akşam saatlerinde hurda araçlar ile ilgili yeni bir düzenlemeyi kabul etti. Düzenlemeye göre hurdaya çıkarılması kararlaştırılan 20 yaşını geçmiş araçların vergi borçları affedilecek. Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, bu düzenlemenin eski araçların trafikten kaldırılması için bir fırsat olabileceğini söyledi.

KAZALARA NEDEN OLUYORLAR

Vergi düzenlemesinin iyi olacağı kanaatinde olduğunu ifade eden Başkan Kutsal, şunları dile getirdi:

“20 yaşından büyük olan araçlarda böyle bir vergi düzenlemesine gidilmesi çok iyi bir şey. Çünkü bu araçların piyasadan kalkacağını umut ediyorum. Eğer bu vergi uygulaması piyasadaki 20 yaş üstü araçların ortadan kalkacağına delaletse bu herkes için çok iyi olacak. Ancak değilse bu düzenlemenin bir anlamı olmayacağı kanısındayım. 20 yaş ve üstü tüm araçların piyasadan tamamen kaldırılması gerekiyor. Çünkü bu araçlar büyük kazalara sebebiyet veriyor. Şehir içerisinde çok büyük sıkıntılar meydana getiriyor. Hatta ve hatta Malatya için düşünürsek Malatya’da şu an 160 bin araç var bunun 30 bin tanesi 20 yaş üzeri ve mahalle aralarında park edilmiş ve yatıyor vaziyette. Fakat böyle bir vergi düzenlemesiyle bu araçların kaldırılması amaçlanıyorsa bunun iyi ve olumlu bir uygulama olacağına inanıyorum. Büyük bir ihtimalle de kaldırılacağını düşünüyorum.”









MUTLU SARIGÜL