Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan olarak bıraktığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 97. yıl dönümü dün tüm ülkede olduğu gibi Malatya’da da coşkuyla kutlandı. Rengarenk görüntülerin oluştuğu ve ilginin yoğun olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı ilk olarak Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’nın Zekeriya Bitmez Ortaokulu Öğrencisi Zehra Ulubaba’ya koltuğunu teslim etmesiyle başladı. Program daha sonra Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla devam etti.

Çelenk sunma töreninden sonra Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda 23 Nisan Kutlama Programı düzenlendi. Programa Vali Mustafa Toprak, Vali yardımcıları, 2’nci Ordu Kurmay Başkanlığı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Malatya İl Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

SEVİNÇ VE COŞKUYLA KUTLUYORUZ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yaptı. Cumhuriyet güneşinin berrak yüzünü vatan ufkunda gösterdiği gün olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 97. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını anlatan Tatlı, kavuşmuş oldukları bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın daha sevinç ve coşkuyla kutladıklarını dile getirdi.

BU ŞAHLANIŞIN ADI BİRLİK VE BERABERLİKTİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır” sözünü hatırlatan Ali Tatlı, “Tutuşturulan bağımsızlık meşalesi, 23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara’da, Anadolu’nun dört bir yanını aydınlatan bir güneş haline gelmişti. Işığını, tarifsiz bir tutkuyla vatana gönül verenlerin gayretinden, azminden, kararlılığından, birlik ve beraberliğinden alan bu güneş; aynı zamanda ülkemizin kışını bahara, baharını yaza döndürecek bir dirilişin müjdecisiydi. İşte o diriliş ruhu, vatan ve millet sevgisi, bayrak sevdası, bağımsızlık tutkusu bir milleti şaha kaldırdı. Bu şahlanışın adı; birlik ve beraberlikti, Milli Mücadeleydi, Kurtuluş Savaşıydı, ulusal egemenlikti, demokrasiydi, sevgiydi, kardeşlikti, barıştı, Türkiye’mizin aydınlık yarınlarıydı. O büyük günün ardından, hür iradesiyle zafere ve başarıya inanmış, bağımsızlık tutkusuyla gönülleri tutuşmuş bir millet; birlik ve beraberlik içinde büyük güçlüklerin üstesinden nasıl gelineceğini tüm dünyaya göstermiştir” diye konuştu.

BAYRAMI KUTLAMAKTAN KIVANÇ DUYMAKTAYIZ

“Sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, çağdaşlığa, bilime, teknolojiye açılan aydınlık ve büyük bir kapı olan 23 Nisan, sevinç ve gururla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak Gazi Mustafa Kemal’in geleceğin teminatı olan çocuklarımıza sevgi ve güvenini göstermektedir” diyen Tatlı, şunları kaydetti:

“Bizler, bu sevgi ve güven sayesinde dünyanın ilk ve yegâne çocuk bayramı olarak tarihe geçen, millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sayesinde tüm dünya çocuklarıyla 11 ulusal egemenlik sevincimizi paylaşıyoruz. Tüm dünyaya sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk, kardeşlik ve barış mesajları vererek; heyecanla, coşkuyla, rengârenk görüntülerle ve dünya çocuklarıyla birlikte bu güzel bayramı en güzel duygularla kutlamaktan da büyük kıvanç duymaktayız. Ülkemizin, milletimizin, dünyanın ve insanlığın geleceği ve barışa katkısı e açısından büyük önem taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı her geçen yıl daha coşkulu, heyecanlı ve sevinçli kutlarken, bu yıl 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi 97 yıl önce başlamış olan milli egemenlik, barış ve bağımsızlık yürüyüşümüze kast eden ihanetçi terör çetesi, bağımsızlığımızın ve milli egemenliğimizin sembolü milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimizi hedef almış ve onu bombalamışlardır. 97 yıl önce meclisi kuran ve milli iradeyi hakim kılan milletimiz aynı ruhla bu hain girişime karşı topyekün durmuş ve meydanları doldurarak demokrasi ve milli egemenliğine sahip çıkmıştır. Bu nedenle bundan böyle geleceğimizin güvencesi olan sevgili çocuklarımızı bu konuda daha duyarlı olacak şekilde yetiştirmeliyiz.”

BAŞARMAK İÇİN SAMİMİ VE GAYRETLİ OLUN

Konuşmasında çocuklara da seslenen Tatlı, “Her şeyin en güzeline layık olan sizler; okuyan, düşünen, soran, sorgulayan, çözümcül eleştirilerde bulunabilen, günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren, yenilikçi, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanan, milli manevi değerleme bağlı, insan haklarına saygılı, evrensel insani değerleri tam olarak algılanmış, kendine güvenen bireyler olarak yetiştirdiğimiz müddetçe, ülkemiz ve insanlık adına büyük bir kazanım olacağınızı aklınızdan çıkarmayın. Bu donanım; sizi, ailenizi, milletimizi, ülkemizi ve in salığı yüceltecektir. Yeter ki birikimli olmak için çalışın, başarmak için samimi ve gayretli olun” diye sözlerini tamamladı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’nın konuşmasının ardından program öğrencilerin okuduğu şiir ve gösterilerle sona erdi.





















MUTLU SARIGÜL