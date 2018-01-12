Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, 1 yıl içerisinde evlenmek için Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne 3 bin 433 çift müracaatta bulundu. Müracaatta bulunan 3 bin 433 çiftten 3 bin 357’sinin nikâhları Malatya’da kıyılırken, 28 çift ise nikâhını başka yerde kıydırmak üzere izin belgesi aldı.
ŞEHİT VE GAZİ YAKINI 4 ÇİFT ÜCRETSİZ OLARAK EVLENDİRİLDİ
Büyükşehir Belediyesi Nikâh Dairesi tarafından kıyılan 3 bin 357 nikâhın 105’i düğün salonlarında kıyılırken, 3 bin 252’si ise Nikâh Sarayı’nda kıyıldı. Yeni Nikâh Sarayı’nda kıyılan 3 bin 252 nikâhtan 102’si hafta sonu törenli, 235’i hafta sonu törensiz, 32’si hafta içi törenli, 2 bin 865’i hafta içi törensiz yapılırken, maddi durumu iyi olmayan 14 çift ile birinci derecede şehit ve gazi yakını 4 çift ücretsiz olarak evlendirildi. 28 çiftin ise izin belgeleri hazırlanarak, başka yerde evlenmeleri için kendilerine teslim edildi.
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