12 Ocak 2018 Cuma

Malatya’da 2017’de 3 bin 357 çift evlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Malatya’da 2017’de 3 bin 357 çift dünya evine girdi. 3 bin 433 çiftten 3 bin 357’sinin nikâhları Malatya’da kıyılırken, 28 çift ise nikâhını başka yerde kıydırmak üzere izin belgesi aldı.

12 Ocak 2018 Cuma 11:54
Malatya’da 2017’de 3 bin 357 çift evlendi

  Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, 1 yıl içerisinde evlenmek için Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne 3 bin 433 çift müracaatta bulundu. Müracaatta bulunan 3 bin 433 çiftten 3 bin 357’sinin nikâhları Malatya’da kıyılırken, 28 çift ise nikâhını başka yerde kıydırmak üzere izin belgesi aldı.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINI 4 ÇİFT ÜCRETSİZ OLARAK EVLENDİRİLDİ
  Büyükşehir Belediyesi Nikâh Dairesi tarafından kıyılan 3 bin 357 nikâhın 105’i düğün salonlarında kıyılırken, 3 bin 252’si ise Nikâh Sarayı’nda kıyıldı. Yeni Nikâh Sarayı’nda kıyılan 3 bin 252 nikâhtan 102’si hafta sonu törenli, 235’i hafta sonu törensiz, 32’si hafta içi törenli, 2 bin 865’i hafta içi törensiz yapılırken, maddi durumu iyi olmayan 14 çift ile birinci derecede şehit ve gazi yakını 4 çift ücretsiz olarak evlendirildi. 28 çiftin ise izin belgeleri hazırlanarak, başka yerde evlenmeleri için kendilerine teslim edildi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya’da 2017’de3 Bin 357 çift Dünya Evine Girdi

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 12 Ocak 2018 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 11 Ocak 2018 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2018 © Copyright © by Busabah Malatya 2017