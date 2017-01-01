Malatya’nın 2016’sı genel anlamda şu şekilde gelişti:

2016’nın ilk bebeği

Malatya’da yeni yılın ilk bebeği 1 Ocak tarihinde 00.07’de dünyaya geldi. 2016’nın ilk bebeğine Elif Asel ismi verildi.

Domuz gribi Malatya’da!

Türkiye'de yeniden hortlayan domuz gribi, Malatya'ya da geldi. Turgut Özal Tıp Merkezi'nde bulunan 2 hastaya domuz gribi teşhisi konuldu.

Malatya şehitlerine ağladı

Malatya geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da şehitlerine ağladı.

Gümrükler yeniden Malatya’ya emanet

Açıklanan yeni kabine ile beraber Türkiye’nin gümrükleri yeniden Malatya’nın vekili Bülent Tüfenkci’ye emanet edildi

15 Temmuz darbe girişimi

15 Temmuz’da bir hain darbe girişimi gerçekleştirildi. Malatyalılar sokaklara dökülerek darbeye dur dedi. Vali Mustafa Toprak ve belediye ekipleri darbenin önlenmesi noktasında önemli rol oynadılar. Enes Gün gazi oldu. Diğer illerde darbeye dur demek üzere sokağa dökülen bazı Malatyalılar şehit oldu. 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti tutuklandı.

Battalgazi’nin torunları

Tüm Türkiye FETÖ’cü cuntacılara tarihi bir ders verdi. Ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da ‘demokrasi nöbeti’ni tutan halk, adeta destan yazdı.

Savcılar hakkında inceleme

Malatya’da bazı hâkim ve savcılar, FETÖ’ye üye oldukları gerekçesiyle görevden alındı.

Sağduyu çağrısı

15 Temmuz sürecinde Paşaköşkü’nde yapılan provokasyonlardan sonra sağduyu çağrıları yapıldı.

Pilotlar adliyede

FETÖ’ye bağlı bir grup askerin kalkıştığı darbe girişimi sonrasında Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığında 9 pilot gözaltına alınarak tutuklandılar.

Erhaç Havalimanı açıldı

15 Temmuz darbe girişiminden sonra güvenlik dolayısı ile hava trafiğine kapatılan Malatya Erhaç Havalimanı açıldı.

Son nöbet

15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlayan demokrasi nöbeti İstanbul’da yapılan büyük bir mitingle bitti. Malatya da mitinge büyük destek verdi.

23 ile devlet yatırımı geliyor

Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır’da konuştu. Aralarında Malatya’nın da bulunduğu 23 il için ekonomi ve yatırım paketini açıklayan Başbakan Yıldırım, “23 ili kapsayan devlet yatırımlarının tamamı 62 milyar lira. Özel sektörle birlikte 4 yılda 140 milyara yatırım yapılacak. 800 bin kişiye istihdam sağlanacak" dedi.

Zirvede karar günü

Zirve Yayınevi davasında tarihi karar çıktı. Tam 9 yılın ardından mahkeme, 5 sanığa 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

TAHİR ÖZÇELİK