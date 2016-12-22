Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında elde edilen delilleri inceleyen HSYK 96 hakim ve savcı hakkında görevden uzaklaştırma kararı verdi. Malatya’da ise 2 savcı bir hakime görevden uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi. Öte yandan 15 temmuz tarihinden itibaren FETÖ soruşturma kapsamında, 3 bin 530 savcı ve hakimin ihraç kararının verildiği belirtildi.

TAHİR ÖZÇELİK