22 Aralık 2016 Perşembe

Malatya’da 2 savcı bir hakim görevden uzaklaştırıldı

Malatya’da FETÖ soruşturması kapsamında Malatya’da 2 savcı bir hakim hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi.

20 Aralık 2016 Salı 18:16
Malatya’da 2 savcı bir hakim görevden uzaklaştırıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında elde edilen delilleri inceleyen HSYK  96 hakim ve savcı hakkında görevden uzaklaştırma  kararı verdi. Malatya’da ise 2 savcı bir hakime görevden uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi. Öte yandan 15 temmuz tarihinden itibaren FETÖ soruşturma kapsamında, 3 bin 530 savcı ve hakimin ihraç kararının verildiği belirtildi.    

TAHİR ÖZÇELİK
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