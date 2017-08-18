Malatya’da yürütülen 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe soruşturmalarında bugüne kadar 2 bin 815 şüpheli hakkında soruşturma dosyası açıldığı öğrenildi.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer savcılıklarca yönetilen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma ve Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs suçlarından, 2 bin 815 şüpheli hakkında soruşturma dosyası açıldı. Yapılan yargılama ve soruşturmalarda Bin 136 şüpheli hakkında kamu davası açılırken 501 şüpheli hakkında ise kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildi. 859 şüphelinin ise savcılık işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, 510 şüpheli tutuklanırken, 900 şüphelide adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunanların sayısı ise 119 şüpheli oldu ifade edildi.

TAHİR ÖZÇELİK