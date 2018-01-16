MALATYA’DA 2 BİN 780 İŞÇİ…

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilçam Caddesinde devam eden yol ve peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Yol ve peyzaj düzenleme çalışmaları inceleme gezisi sırasında taşeron kapsamından kadroya geçişleri yapılan personellerle de sohbet eden Başkan Çakır, taşeron olarak çalışanların kadroya alınmalarının çok doğru bir karar olduğunu belirterek, “Bu karar ile birlikte Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde 2 bin 160, MASKİ bünyesinde de 620 olmak üzere 2 bin 800 civarında personelimiz kadroya alınmış oldu. İnşallah bu hayırlı bir adım oldu. Hükümetimizin kadroya alınmanız için vermiş olduğu bu karar sizler için, iş garantiniz için, geleceğiniz için gerçekten doğru bir fırsat. Bugün biz varız, yarın bir başkası, o gelir bu gelir ama sizin işiniz garanti altına alınmış oldu. Zaten hükümetimiz de her güçlendiği dönemde sizlerin gelirleriniz yönünde de iyi gelişmeler olacaktır. Allah hayırlı uğurlu etsin” diye konuştu.Kadroya geçişleri yapılan çalışanlar da Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a kadroya geçiş sürecinde kendilerine gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.