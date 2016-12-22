Malatya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında il Emniyet Müdürlüğünde görevli, aralarında daha önce açığa alınan personellerin de bulunduğu değişik rütbelerde 18 personelin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan emniyet görevlilerinin sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

İHA