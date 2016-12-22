22 Aralık 2016 Perşembe

Malatya’da 18 polis gözaltına alındı

Malatya’da sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çeşitli rütbelerde 18 emniyet görevlisi gözaltına alındı.

21 Aralık 2016 Çarşamba 16:42
Malatya’da 18 polis gözaltına alındı
Malatya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında il Emniyet Müdürlüğünde görevli, aralarında daha önce açığa alınan personellerin de bulunduğu değişik rütbelerde 18 personelin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan emniyet görevlilerinin sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.
İHA
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