Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ/PDY üyesi ve örgütle iltisaklı oldukları öne sürülen, daha önce görevden uzaklaştırılanların da aralarında bulunduğu, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli çeşitli rütbelerdeki 13 polis gözaltına alındı. Ayrıca operasyonlarda firari olan 4. sınıf emniyet müdürünün de İstanbul'da yakalanarak sorgulanmak üzere Malatya'ya getirildiği belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İHA