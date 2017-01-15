79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Akkaya’nın taziye adresi: Şehit Fevzi Mahallesi, Emniyet Sokak, No: 16 - Battalgazi
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Ede’nin taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, İmge Sokak, No: 28/2 - Battalgazi
66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bedriye Kaya’nın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Mehter Sokak, No: 15/2 - Yeşilyurt
81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Kazancı’nın taziye adresi: Dernek Mahallesi, Sinan Caddesi, Aşiyan Apartmanı - Battalgazi
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmet Ernez’in taziye adresi: Gazi Mahallesi, Edip Sokak No: 8 - Yeşilyurt
50 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Helvacı’nın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Erenler Sokak, No: 15/6 - Battalgazi
55 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Gülsen Doğan’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, No: 107/7/34 - Yeşilyurt
52 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Yılmaz’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Kantar Sokak, No: 10 - Yeşilyurt
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Halil İbrahim Erdem’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Mehter Sokak, No: 1/3 - Yeşilyurt
65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Urfalı’nın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Çiftlik Caddesi - Yeşilyurt
66 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Ziya Özdemir’in taziye adresi: Samanköy Mahallesi - Yeşilyurt
19 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Ali Eren Yücekaya’nın taziye adresi: Akçadağ - Malatya
84 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Naze Keneç’in taziye adresi: Akçadağ - Malatya
84 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Açıkgöz’ün taziye adresi: Suluköy Mahallesi - Yeşilyurt
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