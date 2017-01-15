15 Ocak 2017 Pazar

Antrenör kursu açılacak

Malatya’da 14 kişi vefat etti

Malatya’da dün 14 kişi vefat etti. Vefat edenlerin taziye adresleri ise şöyle:

15 Ocak 2017 Pazar 11:33
Malatya’da 14 kişi vefat etti

  79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Akkaya’nın taziye adresi: Şehit Fevzi Mahallesi, Emniyet Sokak, No: 16 - Battalgazi

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Ede’nin taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, İmge Sokak, No: 28/2 - Battalgazi

66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bedriye Kaya’nın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Mehter Sokak, No: 15/2 - Yeşilyurt

81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Kazancı’nın taziye adresi: Dernek Mahallesi, Sinan Caddesi, Aşiyan Apartmanı - Battalgazi

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmet Ernez’in taziye adresi: Gazi Mahallesi, Edip Sokak No: 8 - Yeşilyurt

50 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Helvacı’nın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Erenler Sokak, No: 15/6 - Battalgazi

55 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Gülsen Doğan’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, No: 107/7/34 - Yeşilyurt

52 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Yılmaz’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Kantar Sokak, No: 10 - Yeşilyurt

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Halil İbrahim Erdem’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Mehter Sokak, No: 1/3 - Yeşilyurt

65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Urfalı’nın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Çiftlik Caddesi - Yeşilyurt

66 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Ziya Özdemir’in taziye adresi: Samanköy Mahallesi - Yeşilyurt

19 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Ali Eren Yücekaya’nın taziye adresi: Akçadağ - Malatya

84 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Naze Keneç’in taziye adresi: Akçadağ - Malatya

84 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Açıkgöz’ün taziye adresi: Suluköy Mahallesi - Yeşilyurt

HABER MERKEZİ
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