30 ilden yaklaşık 150 firmanın katıldığı fuarda İzmit pişmaniyesinden son model traktörlere kadar gıda, tarım ve teknoloji ile alakalı birçok ürün ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. ‘Fuarlar Şehri Malatya’ sloganıyla yola çıkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mişmiş Park Fuar Alanında düzenlenen fuarın açılışına Bakan Bülent Tüfenkci’nin yanı sıra, Karadağ, Ürdün, Sudan, Lübnan, Kosova ve Makedonya ülkelerinin Ankara büyükelçileri ile Endonezya, Filistin, Tayvan, Ukrayna ve Moritanya ülkelerinin Ekonomi müsteşarları, Vali Mustafa Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, tarım ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BUNDAN ÖNCEKİ FUARLARDAN DAHA KAPSAMLI

Fuarın açılışında bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, tarımın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, “İlimizin geleceği, ekonomisi ve kalkınması için biz tarım fuarına çok büyük önem veriyoruz. Bu fuar gerek tarımın teknoloji ile buluşması gerekse farklı ürünlerin tanıtılması açısından bundan önceki fuarlardan daha kapsamlı. Ben fuarımızın Malatya için hayırlı olmasını temenni ediyorum. 5-12 Mayıs tarihlerinde kitap fuarımız var. Kitap Fuarı Türkiye’nin 3 büyük fuarlarında bir tanesidir. Düzenlenen her fuarın kendisine özgü bir özelliği var. Kitap fuarının özelliği de Malatya’nın okuyor olmasıdır. Okumaya çocuklarımızı yönlendirmek adına 250 yazar 390 yayın evi ve ortalama 350 bin insanın ziyaret etmesi beklenen fuarımıza ayrı bir anlam katıyor” şeklinde konuştu.

ALLAH BU ÜLKEYİ KORUSUN

Fuara katılan Büyükelçiler adına bir konuşma yapan Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Mansaour Abdallah ise Malatya’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydederek, “Çok güzel bir ülkeniz var. Çok güzel yatırımlar yapılmış. Özellikle Malatya’yı çok beğendiğimi ifade etmek istiyorum. Üniversitesi çok iyi, Allah bu ülkeyi korusun” dedi.

MALATYA, ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI

Daha sonra söz alan Malatya Valisi Mustafa Toprak da, “Tarım, ülkemiz ve dünya için çok önemli. Çünkü tarım insanların yaşamı için en önemli sektör. Dolayısıyla tarım sektörünün gelişmesi insanların sağlıklı ve iyi yaşaması adına da çok önemli. Bu anlamda tarım adına düzenlenen bu fuarın da hem Malatya’ya hem de ülkemize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Malatya son zamanlarda bir kültür, tarım ve sağlık kenti olma yolunda önemli adımlar attı. İnşallah aynı kararlılıkla yolumuza devam ederiz” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİNİN VE ÜRETENİN YANINDA OLDUK

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise tarımın Türkiye için stratejik sektörlerden biri olduğunu kaydederek, “Biz de Hükümet olarak tarımı stratejik bir sektör olarak görüyoruz ve tarıma her türlü desteği vermekten çekinmiyoruz. Biz bir yandan sanayileşmeye çalışırken bir yandan da son teknolojilerle tarım yapmanın yollarını arıyoruz. Özellikle iktidara geldikten sonra hep çiftçinin ve üretenin yanında olduk. Çiftçimizin daha çok kazanması adına tedbirler aldık teşvikler verdik. Tarımla ilgili yaptığımız önemli çalışmalardan bir tanesi de Ürün İhtisas Borsasına yönelik alt yapıyı oluşturmak oldu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız özellikle sağlıklı ürünler yetiştirilme noktasındaki çalışmaları ve havza bazlı destekleriyle çiftçimize destek olurken, biz de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak çiftçimizin ürünlerinin ticarileşmesi, ürünün para etmesi ve yeni piyasalar oluşturması noktasında canla başla çalışıyoruz. İşte lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve Ürün İhtisas Borsasının kurulması da bu anlayışın ürünüdür. Ürün İhtisas Borsası ile çiftçilerimize yeni bir piyasa kazandırmış olacağız. Bunun yanında biz özellikle IPARD kapsamında da çok ciddi destekler verdik, vermeye de devam ediyoruz. Malatya'da da bu destekler devam ediyor. Geçen yıl Malatya’ya verdiğimiz destek 33 milyondu, şimdi 50 milyonluk bir proje desteği kazandıracağız” dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesilirken protokol üyeleri daha sonra fuarı gezerek ürünleri inceledi.

Malatya tarımının gelişmesi adına büyük önem taşıyan fuar, 16 Nisan tarihine kadar her gün saat 10.00’dan 19.00’a kadar ziyaretçilere açık olacak ve fuar boyunca buzağı yarışması, en iyi bal yarışması ve en güzel kuzu yarışması düzenlenecek.























SELAHATTİN BAYRAK