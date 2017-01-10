10 Ocak 2017 Salı

Malatya’da 10 kişi vefat etti

Malatya’da dün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

10 Ocak 2017 Salı 11:58
Malatya’da 10 kişi vefat etti

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Görmeli’nin taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, No: 158/2, Battalgazi.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Mehmet Ürkmez’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Mansur Sokak, No: 4, Yeşilyurt.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emin Kekeç’in taziye adresi: Selçuklu Mahallesi, Köprüağzı Caddesi, No: 38/1, Battalgazi.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şakir Yener’in taziye adresi: Şehit Fevzi Mahallesi, Sezgin Sokak, No: 1/1, Battalgazi.

53 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Necla Keleş’in taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Dolunay Sokak, No: 6, Battalgazi.

59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hanım Demir’in taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Nane Sokak, No: 15/2, Yeşilyurt.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdulkerim Karadağ’ın taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Sivas Caddesi, No: 22/2, Battalgazi.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Makbule Tanyeri’nin taziye adresi: Yeşilyurt.

101 yaşında hayatını kaybeden ve Gündüzbey Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Arslan’ın taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Kepez Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Gülüstan Cebe’nin taziye adresi: Kepez Mahallesi, Akçadağ. 

HABER MERKEZİ
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