75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Görmeli’nin taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, No: 158/2, Battalgazi.
77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Mehmet Ürkmez’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Mansur Sokak, No: 4, Yeşilyurt.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emin Kekeç’in taziye adresi: Selçuklu Mahallesi, Köprüağzı Caddesi, No: 38/1, Battalgazi.
67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şakir Yener’in taziye adresi: Şehit Fevzi Mahallesi, Sezgin Sokak, No: 1/1, Battalgazi.
53 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Necla Keleş’in taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Dolunay Sokak, No: 6, Battalgazi.
59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hanım Demir’in taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Nane Sokak, No: 15/2, Yeşilyurt.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdulkerim Karadağ’ın taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Sivas Caddesi, No: 22/2, Battalgazi.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Makbule Tanyeri’nin taziye adresi: Yeşilyurt.
101 yaşında hayatını kaybeden ve Gündüzbey Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Arslan’ın taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Kepez Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Gülüstan Cebe’nin taziye adresi: Kepez Mahallesi, Akçadağ.
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