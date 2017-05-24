Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından konut satış verileri açıklandı. Türkiye genelinde geride kalan Nisan ayında 114 bin 446 konut satılırken Doğu Anadolu Bölgesinde ise en çok konutun satıldığı il Malatya oldu. Nisan verilerine göre Malatya’da 920 konutun satıldığı belirtildi. Malatya’yı 749 konut ile Elazığ takip ederken Bingöl’de 223, Tunceli’de ise 42 konutun satıldığı açıklandı.

İHA