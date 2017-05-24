24 Mayıs 2017 Çarşamba

Malatya’da 1 ayda 920 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Malatya’da Nisan ayında 920 konutun satıldığı bildirildi.

24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:26
Malatya’da 1 ayda 920 konut satıldı
  Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından konut satış verileri açıklandı. Türkiye genelinde geride kalan Nisan ayında 114 bin 446 konut satılırken Doğu Anadolu Bölgesinde ise en çok konutun satıldığı il Malatya oldu. Nisan verilerine göre Malatya’da 920 konutun satıldığı belirtildi. Malatya’yı 749 konut ile Elazığ takip ederken Bingöl’de 223, Tunceli’de ise 42 konutun satıldığı açıklandı.
İHA
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