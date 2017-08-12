Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Gözeli köyünde İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi’ne bağlı yeni Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun açılışı için tören düzenlendi. Törende konuşan ve Türkiye'de sağlıkta büyük bir dönüşüm yaşandığını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Ülkemizde sağlık konusunda reformdan öte devrim niteliğinde hem yatırımlar yapılıyor hem de hizmetler sunuluyor. Amerika bile sağlıkta nereye gideceğini, nasıl hizmet vereceğini bilmiyor. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin dahi sağlıkta politika belirleyemediği, sıkıntı yaşadığı, model arayışında olduğu bir dönemde ülkemiz dünya standartlarının üstünde bir hizmet anlayışını ortaya koyuyor" dedi.

HALKIMIZA FAYDALI OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ

İl Sağlığı Müdürü İbrahim Halil Akkuş ise "İlimize baktığımızda ilk 10 dakikada kentsel, ilk 30 dakikada kırsal vakaya ulaşmada Türkiye ortalamasının üstündeyiz. Biz Gözeli bölgesinde 22 köye ve Malatya - Elazığ yoluna hitap edecek istasyonumuzla, halkımıza verdiğimiz hizmeti gerek niteliğinin artması gerekse hızlı bir şekilde sağlık alanlarına ulaştırma adına önemli bir adım atıyoruz. Bunu 12 personelimizle, yedeği ile birlikte 2 ambulansımızla birlikte halkımıza faydalı olmaya çalışacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek, 112 istasyonunu hizmete açtı. Açılışın ardından protokol üyeleri istasyonu gezerek, görevlilerden bilgi aldı.

İHA