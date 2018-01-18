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MALATYA YOLUNA KAR ENGELİ!

MALATYA YOLUNA KAR ENGELİ!

Esvet TUTAK
Esvet TUTAK
18 Ocak 2018 Perşembe 23:38
MALATYA YOLUNA KAR ENGELİ!

Malatya - Kayseri karayolu Darende çıkışında ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar 5 km kuyruk oluşturdu. Yoldan çıkan araçlar trafiğin durmasına neden oldu.Emniyet ekipleri Darende çıkışında güvenlik önlemi alıp, kapanan yolun açılana kadar trafik akışının sağlanmayacağını belirtti.

Öte yandan yaklaşık 1 saattir kapalı olan yola rağmen Karayolları ekiplerinin henüz kar kürüme ve yol tuzlama işine başlamaması otobüs ve kamyon sürücülerini çileden çıkardı. Darende - Gürün arasındaki karla kapalı olan duble yolda yaklaşık 30 yolcu otobüsü, 25 otomobil ve 18 kamyon bulunuyor.Kayseri istikameti yönünde Darende çıkışında ise trafik ekipleri yolu kapattı. O bölgede ise araç kuyruğunun 5 km ye ulaştığı öğrenildi.

FATİH AVCI

Son Güncelleme: 19.01.2018 10:34
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