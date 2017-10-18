Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahaya Önder Biçer, Mehmet Ali Kayailli, Murat Avcu, Yunus Emre Eserdi, Yusuf Kaygusuz, Erhan Özdil, Cuma Nasır, Yusuf Çelik, Mert Ali Turgut, Mustafa Maden, Royal Najafov on biriyle çıktı.

Adıyaman 1954 Spor karşılaşmanın 3’üncü dakikasında Doğukan Genç’in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sarı yeşilliler, 30’ncu dakikada bu kez Ahmet Tuna Akıl’ın ayağından bir gol buldu ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Takımlar soyunma odasına giderken oyunular arasında gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet polisleri araya girerek, gerginliğin kavgaya dönüşmesini önlendi.

Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 47’nci dakikada Mert Ali Turgut’un penaltıdan kaydettiği golle durumu 2-1’e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Adıyaman 1954 Spor sahadan 2-1 üstün ayrıldı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da defans oyuncusu Yunus Emre Eserdi, karşılaşmanın 51’nci dakikasında gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte saha içerisi bir anda karıştı. İki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Emniyet ekipleri araya girerek tartışmayı büyümeden önledi.

İHA