Malatya'ya yeni bir cami kazandırılıyor

Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İl Emniyet Müdürlüğü güney tarafında bulunan arsaya hayırsever bir işadamı tarafından yeni bir cami inşa edilecek. Proje öncesi Vali Ali Kaban başkanlığında İl Müftüsü Ümit Çimen ve hayırsever işadamı Erdal Göçmez arasında protokol imzalandı. Protokolün imzalanmasının ardından konuşan İl Müftüsü Ümit Çimen, İl Emniyet Müdürlüğü’nün güney cephesinde yer alan boş arsaya cami inşa edileceğini belirterek, “Hazırlıklar tamamlandı ve protokol imzaladık” dedi.

Vali Ali Kaban ise imzalanan protokol kapsamında hastane ve emniyet müdürlüğünün yanında yer alacak cami inşaatına biran önce başlanılacağını belirterek katkılarından dolayı iş adamı Göçmez’e teşekkür etti.

Ramazan ayının da bir gün sonra başlayacağını anımsatan Kaban, “Ramazan ayının ciddi anlamda ülkemizde huzurun, kardeşliğin, birlikteliği, belli duyguları yaşamanın bir ifadesi olarak büyük ehemmiyet arz ediyor. Bu senede Diyanet İşleri Başkanlığımız her sene olduğu gibi bir tema belirlemiş bulunmakta. Bu senenin teması da ‘israf’. İsraf tüm kitaplı dinlerde olduğu gibi dinimizde de, mübarek kitabımızda da hoş görülmeyen bir hadise. İsraftan sakındırılıyoruz. Başta zaman olmak üzere ömrümüzün ve kullandığımız her tür araç gereci israf etmemek hususunda dikkat etmeye çağıracaklar. Ben şimdiden bütün İslam aleminin, ülkemizin, Malatya’mızın ve dünyanın her tarafındaki ülkemizde ve dünyanın her tarafında yaşayan Malatyalı hemşehrilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. İnşallah sağlık, sıhhat, huzur içerisinde bayrama ulaşmayı yüce Allah’tan diliyorum” diye konuştu.

busabahmalatya.com