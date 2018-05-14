Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 19°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
103370
ALTIN
183.955
DOLAR
4.3417
STERLİN
5.9039
EURO
5.1985

Malatya'ya yeni bir cami kazandırılıyor

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Emniyet Müdürlüğü yanına yeni bir cami inşa edilecek. 

Malatya'ya yeni bir cami kazandırılıyor

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Emniyet Müdürlüğü yanına yeni bir cami inşa edilecek. 

14 Mayıs 2018 Pazartesi 19:39
Malatya'ya yeni bir cami kazandırılıyor

Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İl Emniyet Müdürlüğü güney tarafında bulunan arsaya hayırsever bir işadamı tarafından yeni bir cami inşa edilecek. Proje öncesi Vali Ali Kaban başkanlığında İl Müftüsü Ümit Çimen ve hayırsever işadamı Erdal Göçmez arasında protokol imzalandı. Protokolün imzalanmasının ardından konuşan İl Müftüsü Ümit Çimen, İl Emniyet Müdürlüğü’nün güney cephesinde yer alan boş arsaya cami inşa edileceğini belirterek, “Hazırlıklar tamamlandı ve protokol imzaladık” dedi. 
Vali Ali Kaban ise imzalanan protokol kapsamında hastane ve emniyet müdürlüğünün yanında yer alacak cami inşaatına biran önce başlanılacağını belirterek katkılarından dolayı iş adamı Göçmez’e teşekkür etti. 
Ramazan ayının da bir gün sonra başlayacağını anımsatan Kaban, “Ramazan ayının ciddi anlamda ülkemizde huzurun, kardeşliğin, birlikteliği, belli duyguları yaşamanın bir ifadesi olarak büyük ehemmiyet arz ediyor. Bu senede Diyanet İşleri Başkanlığımız her sene olduğu gibi bir tema belirlemiş bulunmakta. Bu senenin teması da ‘israf’. İsraf tüm kitaplı dinlerde olduğu gibi dinimizde de, mübarek kitabımızda da hoş görülmeyen bir hadise. İsraftan sakındırılıyoruz. Başta zaman olmak üzere ömrümüzün ve kullandığımız her tür araç gereci israf etmemek hususunda dikkat etmeye çağıracaklar. Ben şimdiden bütün İslam aleminin, ülkemizin, Malatya’mızın ve dünyanın her tarafındaki ülkemizde ve dünyanın her tarafında yaşayan Malatyalı hemşehrilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. İnşallah sağlık, sıhhat, huzur içerisinde bayrama ulaşmayı yüce Allah’tan diliyorum” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaCamiProtokolAli Kaban
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katliam gibi müdahale! Gazze’de 52 ölü, 2 bin yaralı var
Katliam gibi müdahale! Gazze’de 52 ölü, 2 bin yaralı var
Büyükşehir Meclisi mayıs ayı toplantısına devam etti
Büyükşehir Meclisi mayıs ayı toplantısına devam etti
Akçadağ Belediyesi Anneler Gününü Sultansuyu Harası'nda kutladı
Akçadağ Belediyesi Anneler Gününü Sultansuyu Harası'nda kutladı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim