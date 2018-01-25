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MALATYA'YA UYARI VAR!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ,Malatya Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı yaptı. 

MALATYA'YA UYARI VAR!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ,Malatya Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı yaptı. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
25 Ocak 2018 Perşembe 11:04
MALATYA'YA UYARI VAR!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;"Bölgemizde havanın Elazığ,Malatya ve Adıyaman'da çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlere kar yağışlı, Tunceli ile Bingöl'de aralıklı kar yağışlı, yüksek kesimlere yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir"denildi.


Sıcaklıkların 2-3 derece düşeceğini de aktaran merkez, yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, ani su baskınları, don ve buzlanmaya karşı da ilgililerin tedbirli olmasını istedi.

İHA

Son Güncelleme: 25.01.2018 11:14
Anahtar Kelimeler:
MalatyaYağmurMeteoroloji 13. Bölge
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