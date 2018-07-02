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Malatya'ya ikinci konuk evi yapılıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ziyaret etti. Çalık, “Malatya sağlık turizm merkezi olma yolunda hızla ilerliyor, uluslararası bir üne kavuşmaya başladı. İkinci hasta konuk evi de yapılıyor” dedi.

Malatya'ya ikinci konuk evi yapılıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ziyaret etti. Çalık, “Malatya sağlık turizm merkezi olma yolunda hızla ilerliyor, uluslararası bir üne kavuşmaya başladı. İkinci hasta konuk evi de yapılıyor” dedi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:32
Malatya'ya ikinci konuk evi yapılıyor

Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Hep birlikte yoğun bir seçim süreci yaşadık. Malatya’da çok güzel bir takım oluştu. Yeni dönemde Malatya için hep birlikte güzel işler yapacağız. Sayın Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekili arkadaşlarımız Ankara’da Malatya’nın sesi olacaklar. Özelde Malatya’ya genelde ülkemize faydalı işler üreteceklerine ben gönülden inanıyorum” diye konuştu.

“MİLLETİMİZ İLK BAŞKANI OLARAK RECEP TAYYİP ERDOĞAN’I SEÇTİ”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “Malatya sağlık turizm merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Uluslararası bir üne kavuşmaya başladı. Şahin Nalbant abimizde ikinci hasta konukevini tek başına yapıyor. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. 24 Haziran’da Türkiye olarak iyi bir demokrasi örneği sergiledik. Hantallaşan sistemin yerine Türkiye’yi daha refah bir düzeye getirecek yeni bir sisteme geçtik. Milletimiz bu yeni sistemin ilk başkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı seçti. İstikrarı, tecrübeyi ve huzuru seçti.  Bizde bu huzur ve güven ortamının daha da büyük hale gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat, bu huzur ve güvenin yerelde inşaasına devam edecek. Bizler de tüm imkanlarımızla kendisine yardım edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

İş adamı Şahin Nalbant, “Geçmişte destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’ın daha büyük başarılar kazanarak daha iyi yerlere geleceğine eminim” dedi.

Ziyarete Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Malatyalı İş Adamı Şahin Nalbant ile eşi Selin Nalbant da katıldılar. 

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaKonuk EviÖznur Çalık
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