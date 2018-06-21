Malatya'ya 100 yıllık altyapı inşa ediliyor

Akçadağ ilçesi Bahri Mahallesi’nde içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Akçadağ ilçemizin Bahri Mahallesi’nin içme suyu ve kanalizasyon altyapısını yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bahri Mahallesi’nde maliyeti 5.7 milyon TL olan 20 kilometrelik içme suyu ve 27 kilometrelik kanalizasyon altyapı çalışmalarımız devam ediyor.400 adet abone bağlantısı 1 adet su deposu, 2 adet debimetre vana odası çalışmasının yanı sıra 669 adet muayene bacası, 400 adet parsel bacası ve 1 adet fosseptik çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte Bahri’nin içme suyu ve kanalizasyon altyapısı tamamen yenilenecek. Malatya genelinde ve Bahri’de çalışmalarımız devam ediyor. Malatya’mıza yakışır 100 yıllık modern ve sağlam altyapı inşa etmek için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Tüm derdimiz gelecek nesillere yaşanılabilir bir Malatya bırakmak” ifadelerine yer verdi.

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