22 Mart 2017 Çarşamba

Malatya Valisi Mustafa Toprak'a ziyaret

Battalgazi Kaymakamlığı, Battalgazi Belediyesi ve Milli Türk Talebe Birliği tarafından düzenlenen ‘Terörle Mücadelede Fırat Kalkanı ve Türkiye’ konulu panelin konuşmacıları Malatya Valisi Mustafa Toprak'ı ziyaret etti.

22 Mart 2017 Çarşamba 12:27
Malatya Valisi Mustafa Toprak'a ziyaret
  Türkiye'de Mücadelede Fırat Kalkanı Harekatı ve Türkiye konulu panele katılmak için Malatya’ya gelen Gazeteci-Yazar Nevzat Çiçek, Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar ile Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Malatya Valisi Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret etti. Vali Toprak, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şubesi Başkanı Mehmet Sağdıç ile birlikte Gazeteci- Yazar Nevzat Çiçek, Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar ile Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar’ı makamında kabul etti. Ziyaretçileri, kendilerini kabulünden dolayı Vali Toprak’a teşekkür ederken Vali Toprak da kendilerini Malatya’da görmekten ve ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Vali Toprak, Türkiye’yi ve Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyayı çok yakından ilgilendiren önemli bir konuda Malatyalıları bilgilendirmek amacıyla düzenlenen panel nedeniyle Belediye Başkanı Gürkan ve MTTB Şube Başkanı Sağdıç’a, panele katkıları dolayısı nedeniyle de Çiçek, Yarar ve Ağar’a teşekkür etti
İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahVali Mustafa Toprak

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 22 Mart 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 21 Mart 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya