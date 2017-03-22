Türkiye'de Mücadelede Fırat Kalkanı Harekatı ve Türkiye konulu panele katılmak için Malatya’ya gelen Gazeteci-Yazar Nevzat Çiçek, Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar ile Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Malatya Valisi Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret etti. Vali Toprak, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şubesi Başkanı Mehmet Sağdıç ile birlikte Gazeteci- Yazar Nevzat Çiçek, Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar ile Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar’ı makamında kabul etti. Ziyaretçileri, kendilerini kabulünden dolayı Vali Toprak’a teşekkür ederken Vali Toprak da kendilerini Malatya’da görmekten ve ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Vali Toprak, Türkiye’yi ve Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyayı çok yakından ilgilendiren önemli bir konuda Malatyalıları bilgilendirmek amacıyla düzenlenen panel nedeniyle Belediye Başkanı Gürkan ve MTTB Şube Başkanı Sağdıç’a, panele katkıları dolayısı nedeniyle de Çiçek, Yarar ve Ağar’a teşekkür etti

İHA