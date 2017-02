Malatya Valisi Mustafa Toprak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde İl Müdür Vekili Rasim Bulut, Müdür Yardımcıları Ramazan Barman ve Alpay Karataş ile Müdürlük çalışanları tarafından karşılanan Vali Toprak daha sonra, İl Müdür Vekili Bulut’ dan brifing aldı.

Ziyarette konuşan Vali Toprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın Valilere yönelik olarak ‘Kimsesizin kimsesi olun, mağdurlara her türlü katkıyı, özveriyi, heyecanı ve koşuşturmayı yapın’ dediğini anımsatarak, “Bizlerin de, ekonomik ve başka türlü nedenlerden dolayı mağdur olan her vatandaşımızla yakından alakadar olmamız gerek. Özellikle çocuklar dışarıya karşı her türlü özentinin içindeler, doğruyu ve yanlışı ayırt edemeyecek durumdalar. Ergenlik çağının getirdiği hissiyatlarla duygusal anlamda kendilerini yanlış noktalara götürebilirler. Onların üzerindeki dikkat ve gözetimimizi eksik bırakmamalıyız. Böyle bir durumda başkaları bizim eksik bıraktığımız bu noktaları tamamlama davranışı içerisine girebilirler. Bu konularda çok mesulüz ve gayretimizi sürdürmeliyiz. Bunun yanında bu ülke için, kanlarını seve seve döken insanların yakınlarına da her ne olursa olsun katkı sağlamak noktasındayız. Onların bir sıkıntısı olursa koşturmamız gerekiyor, sormamız gerekiyor, hatırlamamız gerekiyor. Şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve yakınlarını; anne ve baba şefkati ile korumalı ve kollamalıyız” diye konuştu.