Malatya'daki görevinin ardından Merkez Valiliğine atanan ve yarın kentten ayrılacak olan Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç’a veda ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Vali Toprak’a Malatya’da yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Toprak’ın özellikle Malatya'nın sanayisinin gelişmesi noktasında önemli gayretlerinin olduğunu aktaran Erkoç, Toprak’ın şehirdeki diğer yöneticilerle birlikte uyumlu çalıştığını belirtti.



“Malatya’yı önemli bir noktaya getirebilmek adına hep birlikte gayret ettik”

"Yüzümüzün akı, onurumuz ve şerefimizle Malatya'daki görevimizden ayrılacağız" diyen Vali Mustafa Toprak ise, Malatya’yı önemli bir noktaya getirebilmek adına hep birlikte gayret ettiklerini söyledi.



“Buranın bir evladıymışım gibi çalıştım”

Görev yaptığı süre boyuna Malatyalıların hüsn-ü teveccühünü gördüğünü aktaran Toprak, “Bu noktada Malatyalılara teşekkür ediyorum ve onlara Allahaısmarladık demek istiyorum. Ben görev yaptığım süre içerisinde sanki yüz yıldan beri buradaymışım, burada doğmuşum, büyümüşüm ve buranın bir evladıymışım gibi gayret ettim. Vatandaşlarımızı mutlu ve mesut etmek için ailemizden almış olduğumuz terbiye ve devletimizden aldığımız donanımla buradaki görevimizi ifa etmeye çalıştık. Biz, bir taraftan Valilik görevini yerine getirirken diğer taraftan da milletimize hizmetkar olmaya çalıştık. Bunun yanında, 15 Temmuz ihanet girişimini hep birlikte bertaraf edebilmek için geceli gündüzlü, canımızı ortaya koyarak tek vücut halinde gayret gösterdik. Ahlakımızı ve vicdanımızı da devletimizin kuralları ile birlikte seferber ederek hizmetlerde bulunduk” ifadelerini kullandı.



“Devletimiz bize ne görev verirse yerine getirmeye hazırız”

Malatya’dan yarın ayrılacağını aktaran Toprak, “Bu gibi görevler istenmez, verilir. Bundan sonra da devletimiz bize ne görev verirse yerine getirmeye hazırız. Bizler devletimiz bize ne görev verirse versin bize olan güveni boşa çıkarmamak için çalıştık. Bu vesile ile bize bu devlete ve millete hizmet etme fırsatı veren devlet büyüklerime teşekkürlerimi sunuyorum. Gelmek kadar gitmenin de meşru ve güzel olduğu cihetiyle ve yeni durumun hakkımızda hayırlı olacağı kanaatiyle herkese veda ediyorum. Herkes hakkını bizlere helal etsin. Bizim gönlümüz ve kapımız her zaman Malatyalılara açıktır. Bu anlamda MTSO Başkanına ve yönetimine de vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

İHA