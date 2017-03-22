Malatya Valisi Mustafa Toprak, “Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmanın bir yolu da Ar-Ge çalışmalarına verilen önemden geçiyor” dedi.
22 Mart 2017 Çarşamba 12:30
Vali Mustafa Toprak, İnönü Üniversitesi Malatya Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde Malatya Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısına katıldı. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu’nun da katıldığı toplantıda KÜSİ Temsilcisi Yardımcı Doç Dr. Adnan Fatih Kocamaz ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı tarafından brifing verildi. Brifingde, KÜSİ'nin amacının üniversitedeki bilimsel potansiyelin sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve bölgedeki firmaları Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarına yönlendirerek akademisyen ile sanayici arasında sürdürülebilir işbirliğini sağlamak olduğu belirtildi.
Vali Toprak, toplantı sonunda toplantıya katılanlara teşekkür ederek “Türkiye’nin dışa bağımlılığının en aza indirilmesi, istihdamın sağlanması, teknolojinin en iyi şekilde kullanılması, sanayi üretiminin ve buna bağlı olarak ekonomik kalkınmanın ve sosyal refahın arttırılması ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef gösterdiği 2023 hedeflerine ülkemizi götürmenin bir yolunun da Ar-Ge çalışmalarına verilen önemden geçtiğini bilmemiz gerek” şeklinde konuştu.
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