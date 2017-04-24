Günler öncesinden duyurusu yapılan kuvvetli yağış ve sert rüzgarlar Malatya’da etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde kısa süreli meydana gelen yağış, daha sonra yerini güneşe bıraktı. Güneşle birlikte kuvvetli rüzgarın etkisi altına girilen kentin bazı bölgelerinde, zararlar oluştu. Çatı uçması ve benzeri olayların yaşanmaması sevindirirken, bazı binaların kapıları yerinden çıktı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre ise Malatya’nın aralarında bulunduğu 5 ilde kuvvetli yağışla birlikte don olabileceği duyurusu yapılmıştı. Açıklamada, “Yaptığımız meteorolojik değerlendirmelere göre; bölgemiz (Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli) genelinde 23.04.2017 Pazar günü ilk saatlerden 24.04.2017 Pazartesi günü öğle saatlerine kadar rüzgârların; güney ile kuzeybatı yönleri arasında kuvvetli(30–50 km/saat)ve fırtına (50–75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Yağışlarla birlikte çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar olabilir” ifadelerine yer verilmişti.

MALATYA VE İLÇELERİNDEKİ HAVA DURUMU

Malatya merkezde bugün hava sıcaklığı 18 derece olacak. Salı günü ise bu sıcaklık 15 dereceye kadar düşecek ve çok bulutlu-rüzgarlı bir hava bekleniyor. Gece sıcaklık derecesi 3’ye düşüyor. Meteoroloji yetkililerin verdiği bilgilere göre sıcaklık düşüşü ile birlikte kuvvetli rüzgar da meydana gelecek. Akçadağ bugün 19 derece ve çok bulutlu olacak. Salı günü ise ilçede parçalı-bulutlu, aynı zamanda güneşli bir hava bekleniyor. Yarın sıcaklık derecesi 17 olacak ve gece bu sıcaklık 3 dereceye düşecek. Aragir’de bugün ve yarın çok bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklık derecesi 16-15 dolaylarında olacak. Arguvan’da da yağış beklenmiyor ancak parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Battalgazi ilçesi de, tıpkı Malatya merkez gibi sisli ve bulutlu bir havaya uyanacak. Salı günü ise bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Darende’de sıcaklık 21 derece olacak ve gece termometreler 0 dereceyi gösterecek. Doğanyol’da 20 derecelik bir sıcaklık, Doğanşehir’de ise çok bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Hekimhan’da gece -1 derece olacak. Gündüz ise bulutlu ve 20 derecelik bir hava ilçe sakinlerini bekliyor. Kale’de 20 derece, bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olacak. Kuluncak 17 derece, Pütürge 16 derece, Yazıhan 21 derece ve Yeşilyurt 18 derece olacak.

ALERJİSİ OLANLARA UYARI

Öte yandan uzmanlardan da rüzgarlarla birlikte uçuşan polenlere karşı uyarılar geliyor. Polene alerjisi olanların bu havalarda dışarı çıkmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar, evlerde ise pencerelerin kapalı olması gerektiğini belirtiyor.

SELAHATTİN BAYRAK