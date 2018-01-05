Tamamı müzik öğretmenlerinden oluşan Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Türk Halk Müziği Korusu 17 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek konser için provasına devam ediyor. Malatya Öğretmenevi’nde yapılan ve 17 Ocak’a kadar devam edecek olan prova ile konser hakkında bilgiler veren Müzik Öğretmeni İrfan Yılmaz, Atatürk Ortaokulu’nda müzik öğretmenliği yaptığını söyledi.

YETENEKLİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİ

Konserin Malatya Valiliği ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirileceğini kaydeden Yılmaz, “Sayın Valimizin, Milli Eğitim Müdürümüzün talimatlarıyla bir koru oluşturuldu. Şu anda da prova yapıyoruz. Özellikle müzik öğretmenleri ilimizin kültürel faaliyetlerinin baş aktörlerindendirler. Bu kültürü öğrencilerinden alarak Malatya toplumuna kazandırılması açısından önemli yer tutuyor. Müzik öğretmenleri öğretmenlik vasıflarının yanında sanatçı kimleriyle de çalışmalar ortaya koyacaklar. İlimizde çok kıymetli, çok yetenekli müzik öğretmenleri var. Sayın Valimizin ve çok değerli Milli Eğitim Müdürümüzün talimatıyla bu koru 17 Ocak’ta Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde konser sergileyecek. Tüm halkımızı da bu konserimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.

45’E YAKIN ÖĞRETMEN GÖREV YAPACAK

Koronun müzik öğretmenlerinden oluştuğunu belirten Yılmaz, “Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinin birlikte organize ettiği bir proje. Burada 45’e yakın müzik öğretmeni görev almakta. Bunların 10’u sazlarda diğerleri de korist olarak görev almaktadır. Provalarımız 17 Ocak’a kadar devam edecek. Bu konserde genellikle bütün Anadolu türkülerini seslendirilecek. Yani seyircilerimiz türküye doyacak” diye konuştu.









MUTLU SARIGÜL