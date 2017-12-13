13 Aralık 2017 Çarşamba

Malatya trafiğine 163 gözcü

Malatya’da artan trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Bu anlamda Malatya Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili kolları sıvadı. Kentin değişik noktalarına tam 163 adet kamera monte edildi. Bu kameralar ile Malatya trafiği 7/24 takip ediliyor.

13 Aralık 2017 Çarşamba 12:26
Malatya trafiğine 163 gözcü

  Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Trafik Kontrol Merkezinin, trafikte yaşanan sıkışıklıklara anında müdahale etmek, sinyalize kavşakları yönetmek ve toplu taşıma araçlarını takip etmek amacıyla 7/24 esasına göre çalıştığı belirtildi. 

KENTİN BİRÇOK NOKTASINA YERLEŞTİRİLDİ
  Malatya trafiğinin 163 kamerayla izlendiği belirtilirken, bu kameralardan; 48 tanesinin merkezdeki büyük kavşaklara, 106 tanesinin trambüs istasyonlarına, 9 tanesinin de trambüs trafo binalarına yerleştirildiği kaydedildi.

Trafik Kontrol Merkezi’nde, trafik ağındaki tüm mevcut sistemler, alt-sistemler ve sensörler (akıllı kavşak kontrol sistemleri, sinyalize kavşaklar vb.) uzaktan kontrol/kumanda edildiği, merkezden toplanan veriler ile tüm trafik ağının en etkin biçimde yönetildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, Trafik Kontrol Merkezi'nde, belirlenen yönetmelikler doğrultusunda, toplu taşımada güven ve kaliteyi arttırmak için araç takip sistemi ve araç içi kameraların da izlendiği belirtildi.

HABER MERKEZİ
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